Trani, il grido dell'Iran: Foto Carla Anna Penza" />
Trani, il grido dell'Iran: "Donna, Vita, Libertà". Foto Carla Anna Penza
Eventi e cultura

Trani, il grido dell'Iran: "Donna, Vita, Libertà"

L'attivista Shady Alizadeh ricostruisce la storia del movimento, dalla morte di Mahsa Amini alla resilienza silenziosa di oggi

Trani - lunedì 29 settembre 2025
Nel Medio Oriente, come nel resto del mondo, la pace appare sempre più come un orizzonte lontano. In Iran, da 46 anni, le donne vivono ai margini della società, oppresse da un regime che ne limita i diritti fondamentali, nella quasi totale indifferenza della comunità internazionale. Ma il silenzio non è più accettabile. Il grido "Donna, Vita, Libertà", nato nel cuore del Kurdistan, ha risuonato ovunque, attraversando piazze, coscienze, storie individuali e collettive.

Il 27 settembre, presso la Biblioteca G. Bovio, si è tenuto un dialogo intitolato proprio Donna, Vita, Libertà, con l'avvocata e attivista Shady Alizadeh e la scrittrice Carmen Pellegrino. Un incontro intenso, che ha voluto dare voce alla resistenza iraniana, a partire da una data simbolica: il 16 settembre 2022.

È stata appunto Shady Alizadeh a ricostruire quel giorno cruciale: in quella data moriva Mahsa Amini, giovane donna curda iraniana di 22 anni, arrestata e picchiata dalla polizia per non aver indossato "correttamente" il velo. Morì due giorni dopo, in ospedale. Non era stato un caso isolato, ma l'ennesima vittima di una lunga catena di soprusi e violenze. Tuttavia, la sua morte generò una reazione senza precedenti e un'ondata di protesta spontanea, partita da Teheran e dal Kurdistan iraniano, si propagò oltre i confini nazionali. In maniera sorprendente i primi a scendere in piazza furono gli uomini e questo rappresentò un gesto di cambiamento e di alleanza, che mise in discussione i privilegi maschili e segnò l'inizio di un nuovo paradigma politico e culturale in Iran. Uomini e donne dunque si ritrovarono uniti nello stesso grido, nella stessa lotta.

Oggi, a tre anni da quel settembre, le manifestazioni non affollano più le piazze come allora. Protestare, in Iran, significa rischiare la morte, la prigione, l'esilio. Ma il movimento non si è spento, è diventato silenzioso e resiliente, e anche se la politica internazionale ha scelto di ignorarlo, attualmente pare non ci sia uno spazio per un movimento pacifista, femminista e trasversale.

Per capire appieno questa storia, spiega Shady Alizadeh, è necessario tornare indietro, all'8 marzo 1979. Lo Scià era appena caduto, e il nuovo regime degli ayatollah imponeva alle donne l'obbligo del velo. Quel giorno, migliaia di donne iraniane scesero in piazza: lavoratrici, studentesse, insegnanti, per dire no a un'imposizione che le riduceva a oggetti di controllo. Una di loro, Homa Darabi, medico e docente universitaria, dopo anni di persecuzioni, nel febbraio del 1994 compì un gesto estremo, ovvero si diede fuoco in una piazza di Teheran, gridando: "Viva la donna, viva la libertà, a morte la dittatura." Lei aveva perso tutto: il lavoro, la cattedra, la possibilità di esercitare la professione medica, le figlie erano state costrette all'esilio. Il suo corpo, l'unica cosa che le restava, divenne l'ultimo atto di rivolta, un gesto estremo di autodeterminazione, di dignità, di denuncia.

"Donna, Vita, Libertà" sono diventate parole radicali, radicate nella cultura curda, divenute simbolo di una rivoluzione non solo femminile, ma collettiva. Un grido che rivendica il diritto di essere, di vivere, di scegliere, un inno alla liberazione da un sistema patriarcale e autoritario che opprime l'identità delle donne.
WhatsApp Image at
WhatsApp Image at
WhatsApp Image at
WhatsApp Image at
WhatsApp Image at
WhatsApp Image at
  • Dialoghi di Trani
Altri contenuti a tema
Tra tecnologia e “Sovrumano” ai Dialoghi di Trani Tra tecnologia e “Sovrumano” ai Dialoghi di Trani Con Cristianini e Prisciantelli tra le tematiche dell’evoluzione tecnologica
Dialoghi di Trani: Ranucci e Fittipaldi raccontano il giornalismo d’inchiesta Dialoghi di Trani: Ranucci e Fittipaldi raccontano il giornalismo d’inchiesta Tenutosi sabato 27 settembre il dialogo: “Il giornalismo d’inchiesta e l’equazione libertà di stampa e democrazia”
La danza incontra l’architettura in piazza Scolanova a Trani La danza incontra l’architettura in piazza Scolanova a Trani L’esibizione delle ragazze del liceo coreutico "Leonardo da Vinci" di Bisceglie
Dialoghi, oggi gran finale tra scienza e filosofia Dialoghi, oggi gran finale tra scienza e filosofia Va in scena l'ultima giornata a Trani con Garattini, Matteoli e Di Paolo. Ma la rassegna non si ferma e vola a Bruxelles
La fragilità umana nel romanzo di Michela Marzano presentato a Palazzo San Giorgio a Trani La fragilità umana nel romanzo di Michela Marzano presentato a Palazzo San Giorgio a Trani La presentazione è avvenuta questa mattina a cura della giornalista Carola Carulli nell’ambito de “I Dialoghi di Trani”
L’Umanità violata: prospettive giuridiche spiegate in piazza quercia a Trani L’Umanità violata: prospettive giuridiche spiegate in piazza quercia a Trani Ospiti de “I dialoghi di Trani” Chantal Meloni, Roberta de Monticelli e Piero Dorfles per parlare di diritto umanitario
“L’Italia di Rocco Chinnici”: la presentazione all’Ordine degli avvocati di Trani “L’Italia di Rocco Chinnici”: la presentazione all’Ordine degli avvocati di Trani La presentazione tenutasi ieri nell’ambito del Festival “I dialoghi di Trani” con ospite Riccardo Tessarini
Ai Dialoghi di Trani tra politica europea e mondiale Ai Dialoghi di Trani tra politica europea e mondiale All’incontro “Il dovere della speranza” la visione di Prodi e Giannini sul mondo di oggi
Il martirio di Padre Di Bari illumina l'Ottobre Missionario della Diocesi di Trani
29 settembre 2025 Il martirio di Padre Di Bari illumina l'Ottobre Missionario della Diocesi di Trani
Strade provinciali, la BAT lancia un piano da 7,5 milioni
29 settembre 2025 Strade provinciali, la BAT lancia un piano da 7,5 milioni
Tra tecnologia e “Sovrumano” ai Dialoghi di Trani
28 settembre 2025 Tra tecnologia e “Sovrumano” ai Dialoghi di Trani
La capolista vince ancora: la Soccer Trani batte 2-1 in trasferta l'Atletico Apricena
28 settembre 2025 La capolista vince ancora: la Soccer Trani batte 2-1 in trasferta l'Atletico Apricena
A Trani inaugurato a Villa Guastamacchia il "Teatro Open Air " uno spazio per la comunità
28 settembre 2025 A Trani inaugurato a Villa Guastamacchia il "Teatro Open Air" uno spazio per la comunità
Dialoghi di Trani: Ranucci e Fittipaldi raccontano il giornalismo d’inchiesta
28 settembre 2025 Dialoghi di Trani: Ranucci e Fittipaldi raccontano il giornalismo d’inchiesta
7
Morire a Trani è diventato un lusso: proteste per i rincari al cimitero dopo la privatizzazione
28 settembre 2025 Morire a Trani è diventato un lusso: proteste per i rincari al cimitero dopo la privatizzazione
La danza incontra l’architettura in piazza Scolanova a Trani
28 settembre 2025 La danza incontra l’architettura in piazza Scolanova a Trani
Chiesa SS. Angeli Custodi, don Davide Abascià nuovo parroco
28 settembre 2025 Chiesa SS. Angeli Custodi, don Davide Abascià nuovo parroco
Ponte Lama, il patto di Bottaro: "Un'ambulanza in più per Trani, ma zero giorni di ritardo sui lavori "
28 settembre 2025 Ponte Lama, il patto di Bottaro: "Un'ambulanza in più per Trani, ma zero giorni di ritardo sui lavori"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.