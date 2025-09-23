Trani in dialogo su Foto Carla Anna Penza" />
Trani in dialogo su "Il Giubileo tra storia, fede e speranza". Foto Carla Anna Penza
Trani in dialogo su "Il Giubileo tra storia, fede e speranza"

Francesco Giorgino, Mons. D’Ascenzo e Giancarlo Fiume dialogano sull’evoluzione degli Anni Santi e sul significato profondo del Giubileo del 2025

Trani - martedì 23 settembre 2025
Il 21 settembre, presso la Sala Ronchi della Biblioteca Comunale "G. Bovio", si è tenuto un incontro con l'autore, che ha visto la partecipazione di Mons. Leonardo D'Ascenzo, Francesco Giorgino e Giancarlo Fiume, a cura dell'Associazione Avvocati Lavoristi. Il tema centrale dell'incontro è stato il significato del Giubileo, non solo per i credenti, ma anche per i non credenti, e il modo in cui gli Anni Santi si sono intrecciati, nei secoli, con i contesti sociali, politici, economici e culturali, dal Medioevo fino al Terzo Millennio. Giancarlo Fiume ha introdotto il libro "Giubilei" curato da Francesco Giorgino, noto giornalista e docente universitario, che ha ripercorso nel libro la storia dei Giubilei, da Bonifacio VIII fino a Papa Francesco, analizzando non solo l'aspetto storico e liturgico dell'evento, ma anche il contesto socio-culturale in cui ciascun Anno Santo si è collocato. Ha spiegato che il lavoro si è basato su una doppia metodologia: da un lato, un'analisi diacronica, con una ricostruzione degli Anni Santi dal 1300 ad oggi, dall'altro, un'analisi sincronica, volta a comprendere il ruolo del Giubileo nelle diverse epoche storiche. Giorgino ha attraversato i secoli raggruppando i periodi in macro-aggregazioni ovvero dal Basso e Alto Medioevo al Rinascimento, dal Seicento scientifico di Galileo Galilei al Settecento dei Lumi, fino all'Ottocento con le rivoluzioni industriali e sociali, e infine al Novecento e all'attualità. Ha posto particolare attenzione all'evoluzione del rapporto tra fede e ragione, e tra Chiesa e comunicazione, evidenziando come ogni Giubileo abbia riflesso anche le trasformazioni culturali della società. Mons. Leonardo D'Ascenzo ha arricchito l'incontro con una riflessione teologica, ricordando che il Giubileo affonda le sue radici nella tradizione biblica ebraica come anno di grazia e di ripartenza, in cui il popolo poteva tornare all'origine e recuperare l'armonia con Dio, con gli altri e con il creato. Ha spiegato che, anche se nel corso dei secoli il Giubileo ha assunto contenuti pastorali, sociali e persino ecologici, il suo nucleo originario rimane l'opportunità di riscoprire la speranza e la misericordia. Francesco Giorgino ha condiviso la stessa visione, spiegando che nel libro ha voluto restituire al Giubileo il suo significato più profondo: un evento di fede ma anche uno spazio di pensiero e azione, capace di parlare a tutti.
