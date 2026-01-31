Trani in marcia per la Pace: Azione Cattolica unisce le confessioni cristiane in un grande abbraccio ecumenico

In un tempo in cui le cronache ci restituiscono spesso immagini di divisioni e conflitti, la città di Trani sceglie di dare un segnale in controtendenza, trasformando la parola "Pace" da semplice auspicio a cammino concreto. Non si tratta solo di una celebrazione rituale, ma di una scelta coraggiosa di campo: quella del dialogo. L'Azione Cattolica cittadina, in occasione della chiusura del tradizionale "Mese della Pace", ha deciso di abbattere ogni steccato, trasformando la festa associativa in un evento storico di portata ecumenica. Domenica 1 febbraio, le strade di Trani non vedranno sfilare semplici appartenenze religiose, ma un unico popolo in cammino. Cattolici, Evangelici e Ortodossi si ritroveranno fianco a fianco, dai più piccoli dell'ACR agli adulti, guidati dai rispettivi pastori, per dimostrare che le diversità non sono muri, ma ponti. Un gesto potente, pensato non solo per i credenti, ma per l'intera cittadinanza, chiamata a raccogliere questa testimonianza di "vera condivisione fraterna" come antidoto all'indifferenza.In occasione di Gennaio, Mese della Pace per l'Azione Cattolica, l'A.C. della città di Trani ha deciso di proporre a tutte le parrocchie della città e alle altre due confessioni religiose (evangelica ed ortodossa) presenti sul territorio, una festa della pace, aperta a tutti i suoi settori (Acr-Giovani e Giovanissimi e Adulti) ed ecumenica, che terminasse con dei gesti concreti di dialogo, esempi di pace da condividere con il territorio intero. Domenica 1 febbraio si terrà la marcia della Pace cittadina di AC, con momenti di animazione, formazione e preghiera, alla presenza dei tre pastori delle tre confessioni cristiane presenti a Trani. Come Coordinamento cittadino della città di Trani ci auguriamo che la mattinata che vivremo "insieme" possa essere di esempio per noi, come Popolo di Dio che guardiamo al Nostro Signore e Pastore, e per l'intera cittadinanza che ha così tanto bisogno di testimonianze di vera condivisione fraterna ed apertura all'altro.