Canonizzazione dei beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis: l'arcidiocesi si recherà a Roma

Il Settore Giovani di Azione Cattolica della nostra arcidiocesi, organizza il viaggio a Roma per partecipare alladurante la quale saranno canonizzati i beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis. La canonizzazione di Pier Giorgio rappresenta un momento significativo per tutta l'Azione Cattolica e la sua figura è un esempio per generazioni di laici giovani e adulti impegnati nella Chiesa e nel mondo. Come ha ricordato Papa Leone XIV: "La sua vita, semplice e luminosa, ci ricorda che, come nessuno nasce campione, così nessuno nasce santo". Per l'intera famiglia di Azione Cattolica è un momento di grazia e di profonda gratitudine.L'annuncio della canonizzazione fu dato dail 20 novembre dello scorso anno durante la Giornata internazionale per i Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza al termine dell'udienza generale: "Carlo Acutis -- "influencer della santità" innamorato dell'Eucaristia e dell'informatica e Pier Giorgio Frassati, giovane studente torinese, sportivo e dedito ai fragili, modello di santità "sociale" per milioni di giovani, saranno elevati agli onori degli altari nel corso del prossimo Giubileo; queste due figure, che hanno incarnato la speranza con la loro vita, diventeranno un faro per le nuove generazioni di fedeli, in un anno dedicato proprio a riscoprire quel valore".Per info e modalità di iscrizioni contattare i vice-presidenti del settore Giovani diocesano: Carlo Petrignani 349-6562256 - Lucia Maddalena Ceto 371-3949426 o tramite e-mail: equipediocesanagiovaniAC@gmail.com