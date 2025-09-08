L'Azione Cattolica diocesana riparte con il nuovo anno associativo

L'Azione Cattolica Diocesana è lieta di annunciare l'avvio del nuovo anno associativo 2025-2026, che si terrà sabato 20 settembre 2025, presso la Parrocchia di Santa Caterina a Bisceglie, dalle ore 15:00 alle 20:00. «L'incontro - si legge in una comunicazione della Presidenza diocesana di Azione Cattolica del 5 settembre - rappresenta un momento di preghiera, riflessione e condivisione per tutta l'associazione, che, nella partecipazione alla vita associativa, esprime la cifra del senso di responsabilità degli aderenti di AC alla vita della Chiesa e del mondo.Sarà un'occasione per accogliere l'icona biblica dell'anno, "Signore, è bello per noi essere qui!" (Mt 17,1-9), e lasciarsi interrogare dalla lectio di don Domenico Savio Pierro, Assistente Giovani dell'AC, oltre che per presentare le attività, i progetti e le iniziative che accompagneranno gli aderenti durante l'anno, favorendo un cammino di crescita spirituale e comunitario.Il verbo che accompagnerà l'anno associativo è "condividere". L'associazione rifletterà sull'importanza della chiamata a una testimonianza autentica del Vangelo e a condividere la luce del Risorto nell'ordinarietà della vita..Il pomeriggio sarà anche animato da momenti di presentazione dei vari ambiti in cui si esprime l'associazione, dalla possibilità di confrontarsi con i Vicepresidenti dei Settori, con le responsabili dell'Articolazione ACR e del MSAC, e dalla presentazione dei cammini. L'iniziativa avrà il suo culmine più alto nella celebrazione eucaristica, che sarà presieduta da don Pasquale Bovio, parroco della parrocchia di Santa Caterina da Siena in Bisceglie, e da don Domenico Savio Pierro. L'Azione Cattolica invita le comunità parrocchiali a partecipare e a condividere questo momento importante e di rinnovato impegno».