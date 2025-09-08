L'Azione Cattolica diocesana riparte con il nuovo anno associativo. <span>Foto Credits </span>
L'Azione Cattolica diocesana riparte con il nuovo anno associativo. Foto Credits
Religioni

L'Azione Cattolica diocesana riparte con il nuovo anno associativo

Sabato 20 settembre a Bisceglie all'insegna della condivisione

Trani - lunedì 8 settembre 2025 Comunicato Stampa
L'Azione Cattolica Diocesana è lieta di annunciare l'avvio del nuovo anno associativo 2025-2026, che si terrà sabato 20 settembre 2025, presso la Parrocchia di Santa Caterina a Bisceglie, dalle ore 15:00 alle 20:00. «L'incontro - si legge in una comunicazione della Presidenza diocesana di Azione Cattolica del 5 settembre - rappresenta un momento di preghiera, riflessione e condivisione per tutta l'associazione, che, nella partecipazione alla vita associativa, esprime la cifra del senso di responsabilità degli aderenti di AC alla vita della Chiesa e del mondo.

Sarà un'occasione per accogliere l'icona biblica dell'anno, "Signore, è bello per noi essere qui!" (Mt 17,1-9), e lasciarsi interrogare dalla lectio di don Domenico Savio Pierro, Assistente Giovani dell'AC, oltre che per presentare le attività, i progetti e le iniziative che accompagneranno gli aderenti durante l'anno, favorendo un cammino di crescita spirituale e comunitario.
Il verbo che accompagnerà l'anno associativo è "condividere". L'associazione rifletterà sull'importanza della chiamata a una testimonianza autentica del Vangelo e a condividere la luce del Risorto nell'ordinarietà della vita..

Il pomeriggio sarà anche animato da momenti di presentazione dei vari ambiti in cui si esprime l'associazione, dalla possibilità di confrontarsi con i Vicepresidenti dei Settori, con le responsabili dell'Articolazione ACR e del MSAC, e dalla presentazione dei cammini. L'iniziativa avrà il suo culmine più alto nella celebrazione eucaristica, che sarà presieduta da don Pasquale Bovio, parroco della parrocchia di Santa Caterina da Siena in Bisceglie, e da don Domenico Savio Pierro. L'Azione Cattolica invita le comunità parrocchiali a partecipare e a condividere questo momento importante e di rinnovato impegno».
L'Azione Cattolica diocesana riparte con il nuovo anno associativo
L'Azione Cattolica diocesana riparte con il nuovo anno associativo © Credits
  • Azione Cattolica
  • Arcidiocesi di Trani
Altri contenuti a tema
La Chiesa diocesana in festa: Michele e Francesco Paolo verso il sacerdozio La Chiesa diocesana in festa: Michele e Francesco Paolo verso il sacerdozio Saranno ordinati presbiteri il prossimo 8 novembre in Cattedrale
Diocesi di Trani, inizia il nuovo corso: l'Arcivescovo ha ufficializzato le nomine Diocesi di Trani, inizia il nuovo corso: l'Arcivescovo ha ufficializzato le nomine Due parroci storici lasciano la città, nuove guide per le parrocchie tranesi
Furto sacrilego nella Chiesa del Sacro Cuore di Trani Cronaca Furto sacrilego nella Chiesa del Sacro Cuore di Trani La denuncia social di don Raffaele Sarno
Pace: l'Arcivescovo D'Ascenzo aderisce all'appello del Papa Attualità Pace: l'Arcivescovo D'Ascenzo aderisce all'appello del Papa In comunione con la Chiesa italiana, invita i fedeli alla giornata di digiuno e preghiera di oggi, 22 agosto, per invocare la fine dei conflitti in Terra Santa, Ucraina e nel resto del mondo
Benedetta Palella, la "TikToker di Dio", da Trani al Giubileo dei giovani e degli influencer  Benedetta Palella, la "TikToker di Dio", da Trani al Giubileo dei giovani e degli influencer  Un' evangelizzazione dalla città che accolse un altro giovane innamorato di Dio, san Nicola il pellegrino
La Chiesa di Trani si fa Voce nel digitale: don Mimmo Bruno presenta a Trani il suo libro sui podcast e lo storytelling pastorale La Chiesa di Trani si fa Voce nel digitale: don Mimmo Bruno presenta a Trani il suo libro sui podcast e lo storytelling pastorale Un Incontro a Palazzo Beltrani Esplorerà il "Vangelo non Convenzionale" attraverso il podcast, evidenziando l'impegno della Chiesa nell'Utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione sociale.
L'Arcivescovo D'Ascenzo presenta due strumenti per l'Anno Liturgico nella Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie L'Arcivescovo D'Ascenzo presenta due strumenti per l'Anno Liturgico nella Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie Due sussidi per la riflessione e la preghiera, ispirati al Concilio Vaticano II e al Giubileo, proposti per riscoprire il mistero di Cristo
Canonizzazione dei beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis: l'arcidiocesi si recherà a Roma Canonizzazione dei beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis: l'arcidiocesi si recherà a Roma Il Settore Giovani di Azione Cattolica organizza il viaggio per partecipare alla Celebrazione Eucaristica di domenica 07 Settembre
La voce di Carlotta Ciampa a Palazzo “Discanno” a Trani
8 settembre 2025 La voce di Carlotta Ciampa a Palazzo “Discanno” a Trani
Assistenza specialistica a Trani: 80 esclusi, ma ci sono i fondi
8 settembre 2025 Assistenza specialistica a Trani: 80 esclusi, ma ci sono i fondi
Rosa Uva: “L’inclusione non è negoziabile, a Trani no alle graduatorie della disabilità "
7 settembre 2025 Rosa Uva: “L’inclusione non è negoziabile, a Trani no alle graduatorie della disabilità"
Esordio perfetto per la Soccer Trani: 4-0 alla Virtus Andria
7 settembre 2025 Esordio perfetto per la Soccer Trani: 4-0 alla Virtus Andria
4
In piazza Re Manfredi fino al 31 dicembre non si potrà più parcheggiare
7 settembre 2025 In piazza Re Manfredi fino al 31 dicembre non si potrà più parcheggiare
Trani, fondi insufficienti per l'assistenza scolastica: 80 alunni a rischio
7 settembre 2025 Trani, fondi insufficienti per l'assistenza scolastica: 80 alunni a rischio
Una Puglia tutta da gustare al "Buona Puglia Food Festival " di Trani
7 settembre 2025 Una Puglia tutta da gustare al "Buona Puglia Food Festival" di Trani
FS, la flotta dei treni regionali si rinnova
7 settembre 2025 FS, la flotta dei treni regionali si rinnova
Malattia renale cronica e perdita muscolare
7 settembre 2025 Malattia renale cronica e perdita muscolare
"La nostra ultima estate ", l'ultimo ciak a Trani
7 settembre 2025 "La nostra ultima estate", l'ultimo ciak a Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.