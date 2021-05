Trani invasa da uno sciame di moscerini: bizze del clima o nuovi scenari da fantascienza ?

Adesso, portando ancora addosso i segni di una pandemia globale che da un anno e mezzo sa tanto di fantascienza, lo sciame di moscerini che avvolge buona parte di Trani da ieri pomeriggio del quale abbiamo segnalazione da tanti cittadini - da zona Pozzo piano , centro e trani nord fino a questo momento- sicuramente inquieta un po'.



È indubbio che ci stia andando meglio che con le api assassine della fantasia dallo scrittore americano , ma il fenomeno incuriosisce oltre a infastidire, soprattutto ora che il desiderio di boccate d'aria e di normalità è urgente è impellente.



Vorremmo respirare brezza marina evitando di ingurgitare microscopici moscerini che si attaccano dovunque: ma pare la ragione sia semplicemente climatica, a causa dell' afa scoppiata in un ambiente umido come una città marittima quale Trani è.



Una spiegazione che ci aggrada perché di scenari fantascientifici davvero non ne possiamo più.

"The swarm"- Lo sciame che uccide- è il titolo di un romanzo di Arthur Herzog trasformato in uno di quei film apocalittici degli anni 70 con Michael Caine: era la storia di uno sciame di api assassine che dal Brasile invade e terrorizza gli Stati Uniti