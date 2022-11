Trani Light Festival: il 3 e il 4 dicembre un grandioso spettacolo di luci in piazza Quercia

Avrà luogo il 3 e 4 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 23.30 Trani Art Light Festival 2022 in Piazza Quercia con proiezione su Palazzo Antonacci Telesio (facciata prospiciente Piazza Quercia) di un grandioso spettacolo di luci di Video Mapping, ( PER LA PRIMA VOLTA NELLA CITTÀ DI TRANI ) a tema architettonico natalizio e del mare in collaborazione con lo Studio Leandro Summo.Lo spettacolo video/audio si divide in due fasi, la prima prevede l'illuminazione completa di Piazza Quercia nel quale lo spettatore sarà completamente avvolto dall'ambientazione ricreata, la seconda fase consiste nello spegnimento della prima fase e proiezione dello spettacolo di video mapping sulla facciata di Palazzo Telesio, secondo il seguente programma:ore 18:30ore 19:30ore 20:30ore 21:30ore 22:30ore 23:30Trani Light Festival sarà una vera e propria esperienza artistico culturale, visiva e interattiva che ha l'ambizione di rendere ancora più straordinari spazi unici al mondo, che solo la città di Trani può offrire.