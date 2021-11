Trani, macchie di sangue sul marciapiede in pieno centro

Misteriose le cause dell'episodio verificatosi nei pressi di piazza Libertà

C'è del mistero intorno le macchie di sangue rinvenute questa mattina tra Piazza Libertà e piazzetta San Francesco fino all'esterno della biblioteca comunale. Al momento, infatti, non sono giunte segnalazioni o denunce alle forze dell'ordine. Neanche nei Pronto Soccorso della zona si rilevano casi riconducibili presumibilmente all'episodio di violenza che si sarebbe verificato durante la notte e che avrebbe causato il ferimento di qualcuno con abbondante fuoriuscita di sangue. Questa mattina è intervenuto un agente della Polizia locale per alcuni rilievi ma tuttora non si conoscono i dettagli di quanto possa essere accaduto.