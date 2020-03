Trani piange la seconda vittima del Covid-19: si tratta di un uomo di 63 anni

Era ricoverato in ospedale. E intanto aumentano i casi positivi in città

Trani piange la seconda vittima del Covid-19. Non ce l'ha fatta un cittadino di 63 anni ricoverato nell'ospedale Vittorio Emanuele di Bisceglie. Secondo una prima ricostruzione del caso, l'uomo non era entrato a contatto con persone del Nord. Il suo ultimo spostamento sembra esser stato nella città di Andria.E intanto, dopo questa seconda tragedia, aumenta il numero dei contagiati in città. Oggi, infatti, sono risultate positive al test due donne: un'infermiera che presta servizio nell'ospedale di Bisceglie ed una cittadina della zona Nord che di recente sembra essere stata nell'ospedale di Andria.«Sapevamo perfettamente che stavamo entrando nella fase più critica dell'emergenza. Oggi si registra il secondo decesso in città». Così, ha commentato il sindaco Bottaro. «Restate a casa. Bisogna stare attenti, soprattutto alle fasce più deboli. Il virus è aggressivo e può portare a conseguenze drammatiche. Nel pomeriggio aumenteremo controlli e sanzioni».