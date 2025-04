Trani riscopre la tradizione: pranzo conviviale sul Fortino per la Festa della Croce di Colonna

Un tuffo nella tradizione, un invito a rallentare e condividere: in occasione della suggestiva Festa della Croce di Colonna, l'associazione Visit Trani propone un ritorno alle radici con un evento patrocinato dal Comune che celebra uno dei momenti più identitari della città.Per generazioni, i tranesi hanno vissuto questa festività non solo come evento religioso, ma anche come occasione di ritrovo e convivialità. Dopo la storica processione sul mare, che affascina ogni anno residenti e turisti, le famiglie erano solite trattenersi lungo la costa, consumando il proprio pranzo – spesso teglie fumanti di pasta al forno, frutti di mare e focacce – sugli scogli o su tavolini improvvisati.Visit Trani vuole riportare in vita questo spirito autentico proponendo un pranzo all'aperto sul Fortino di Sant'Antonio, dove cittadini e visitatori potranno riscoprire il gusto semplice della condivisione.L'associazione fornirà tavoli e sedie, mentre ai partecipanti è chiesto di portare vivande e allegria, proprio come si faceva un tempo. Un modo per unire tradizione, paesaggio e comunità, immersi nello scenario unico del Porto di Trani.Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto o tavolo contattando il numero 0883.500044 oppure scrivendo a info@palazzodelleartibeltrani.it.