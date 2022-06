Trani sempre più di moda: vip e glamour per una sfilata sul mare

Social Video 3 minuti Intervista a Roberto Gargiuolo

C'erano la cantante Bianca Atzei, l'attrice Anna Safroncik e anche Cecilia Rodriguez in veste di modella e testimonial della casa di moda che ieri ha presentato la propria collezione estiva a Trani. La Terrazza di Villa Ascosa ieri all'imbrunire sembrava davvero nata per essere la passerella di sfilate di moda,con quella scenografia a trecentosessanta gradi che dal Monastero arriva al mare e guarda, di lontano, come un cigno svettante, la cattedrale.Modelle dalla bellezza eterea, personaggi eccentrici, un Parterre di ospiti eleganti in una atmosfera dal sapore internazionale, qui nella città al centro della costa pugliese. Questo incanto sta stregando sempre di più imprenditori del cinema, della moda, protagonisti del mondo dell'arte e dello spettacolo."Sono davvero felice che la mia struttura stia costituendo un motivo in più di attrazione per Trani", ha dichiarato un sorridente Roberto Gargiuolo che sta inanellando ogni giorno amicizie nuove con i cosiddetti "vip" che fanno a gara per raggiungere Trani, in un passaparola che corre soprattutto sui media e sui social e che si sta rivelando sempre più funzionale a una promozione della Città."È stato importante per me al di là di tutti i personaggi presenti avere stasera come ospite anche il nostro Sindaco: è una conferma del fatto che imprenditoria privata e amministrazione pubblica devono camminare di pari passo per raggiungere obiettivi importanti", ha aggiunto Gargiuolo, che ha anche preannunciato l'imminente arrivo di un altro personaggio, orgoglio del cinema italiano nel mondo,che però non svela, per rispetto di chi, in questa meravigliosa Città, cerca l'incanto e la quiete di una bellezza che come poche unisce arte e natura.