Trani si prepara a celebrare la festa del Crocifisso di Colonna, ecco il programma

Anche quest'anno Trani si prepara a celebrare la festa del Crocifisso di Colonna. La coincidenza del 3 maggio con il giorno della domenica avrebbe permesso di programmare una celebrazione più festosa e solenne di quanto di solito accade gli altri. Tuttavia, a causa dell'attuale emergenza sanitaria, purtroppo, non sarà così ma Trani non rinuncerà alla tradizione. Il triduo e la traslazione del Crocifisso saranno trasmessi in esclusiva streaming sul portale TraniViva. Di seguito il programma.Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal rettore del Santuario Can. Domenico Gramegna.Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario zonale Mons. Domenica De Toma.Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario generale Mons. Giuseppe Pavone.Ore 10.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo S.E.Mons. Leonardo D'ASCENZO - Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth.Nella mattinata il SS. Crocifisso di Colonna, sarà trasferito in forma privata dal Santuario di Colonna, presso la Parrocchia San Francesco dove sarà accolto.