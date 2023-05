Maltempo, il Crocifisso di Colonna non sarà imbarcato

La Città di Trani si accinge a festeggiare il SS. Crocifisso di Colonna.Il Comitato Feste Patronali, in accordo con il Rettore del Santuario di Colonna rende note le seguenti variazioni al programma per la giornata di domani:Tutte le celebrazioni eucaristiche si svolgeranno all'interno del Santuario con i seguenti orari: 06.30 - 08 -10 - 11.30.Alle 12.30 è prevista la partenza dal Santuario.Il Santissimo Crocifisso non sarà imbarcato ma raggiungerà la Città tramite un mezzo a vetri per permettere la visione a tutti i cittadini.Causa meteo, si deciderà nella mattinata di domani il regolare svolgimento della Processione.In caso di meteo avverso, il Crocifisso raggiungerà la parrocchia di Santa Maria delle Grazie con il mezzo a vetri attraversando il seguente itinerario: Piazzale Santa Maria di Colonna, via Grado, via Malcangi, via Pozzo Piano, corso don Luigi Sturzo, corso Alcide de Gasperi, corso Manzoni, piazza Dante, corso Italia, corso Imbriani, via Moro, Piazza della Repubblica, corso Vittorio Emanuele, piazza Indipendenza, via Andria, via don Nicola Ragno, via Papa Giovanni XXIII, cavalcavia, via Superga, via delle Tufare.