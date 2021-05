Trani si trasforma in un set cinematografico per le riprese di una serie tv internazionale

Costruzione set

La città di Trani sarà protagonista delle riprese per la produzione di una serie TV internazionale. Le riprese saranno effettuate nei giorni 26, 27 e 28 maggio 2021. Per la preparazione, il montaggio delle scenografie e per ulteriori necessità della produzione, si è resa necessaria l'emissione di provvedimenti di modifica temporanea alla viabilità in alcune zone del centro storico dove sarà anche allestito il campo base.Questi i provvedimenti assunti nell'ordinanza della Polizia Locale.dalle 00.01 del giorno 20 maggio 2021 alle ore 24.00 del giorno 31 maggio 2021 – istituzione del DIVIETO DI FERMATA per tutti i veicoli eccetto autorizzati – in Via BANCHINA AL PORTO – tratto compreso fra Piazza Sedile San Marco e Piazza Trieste con conseguente occupazione suolo pubblico dell'area prospiciente il Palazzo "Caccetta" onde consentire la costruzione di un ponteggio, a seguito nulla osta U.T.C. a riguardo della struttura temporanea.Dalle ore 00.01 del giorno 20 maggio 2021 alle ore 24.00 del giorno 31 maggio 2021 –su PIAZZA TRIESTE – Area centrale prospiciente Palazzo "Palmieri" e Area laterale prospiciente Palazzo "Caccetta", istituzione del DIVIETO DI FERMATA eccetto autorizzati.Dalle ore 06.00 del giorno 26 maggio 2021 alle ore 20.00 del giorno 28 maggio 2021 su Via BANCHINA AL PORTO – tratto compreso fra l'intera Piazza Trieste e il Molo SANTA LUCIA – Intera Area, istituzione del DIVIETO DI FERMATA e del DIVIETO DI TRANSITO, eccetto autorizzati. Dalle ore 06.00 del giorno 24 maggio 2021 alle ore 21.00 del giorno 29 maggio 2021 su PIAZZA LAMBERT – Intera Area, istituzione del DIVIETO DI FERMATA eccetto autorizzati. 5. Dalle ore 06.00 del giorno 24 maggio 2021 alle ore 21.00 del giorno 29 maggio 2021 su VIA MARIO PAGANO – tratto compreso fra Via Alvarez e Piazza Lambert istituzione del DIVIETO DI FERMATA, onde consentire il transito agevole dei mezzi della produzione per allestimento set.Dalle ore 08.00 del giorno 26 maggio 2021 alle ore 20.00 del giorno 29 maggio 2021 su PIAZZA RE MANFREDI – INTERA AREA compresa fra il limite di Piazza Duomo e il limite di Via Fra Diego Alvarez, istituzione del DIVIETO DI FERMATA eccetto i mezzi autorizzati in transito sulla Via Alvarez con direzione di marcia Piazza Re Manfredi in deroga all'Ord. n.137/2015. Dalle ore 08.00 del giorno 26 maggio 2021 alle ore 20.00 del giorno 28 maggio del 2021 istituzione del DIVIETO DI FERMATA ECCETTO AUTORIZZATI su: PIAZZA PLEBISCITO (Intera Area ad esclusione degli spazi riservati alla Polizia Penitenziaria) e VIA SUPPORTICO LA CONCA – STATUTI MARITTIMI (tratto compreso fra il limite della Via Zanardelli e Vico Cambio)Dalle ore 00.01 del giorno 27 maggio 2021 alle ore 20.00 del giorno 28 maggio 2021 su VIA STATUTI MARITTIMI – VIA BANCHINA AL PORTO – tratto compreso fra il limite di Piazza Tiepolo e Largo Angelo Pastore istituzione del DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI E PEDONI. Dalle ore 00.01 del giorno 27 maggio 2021 alle ore 21.00 del giorno 28 maggio 2021 su VIA MARIO PAGANO – tratto che comprende Piazza Lambert - Via Beltrani – Piazza Mazzini – Piazza Marconi – Via Cambio - Via Dogana Vecchia – Via Rodunto – Via Romito e delimitato da: Via Sant'Agostino (esclusa) Via Carrettieri (esclusa) , istituzione del DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI EPer esigenze cinematografiche potrà essere interdetta la circolazione dei veicoli e dei pedoni con la relativa segnalazione di percorsi alternativi anche su strade a corona dell'area chiusa al traffico.