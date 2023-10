Riparte il cinema di comunità con il progetto Hub Porta Nova

Per il mese di ottobre proiezioni ogni giovedì in piazza Mazzini

L'appuntamento autunnale con il cinema a Trani, sarà ogni giovedì (5-12-19-26) di ottobre alle 20.30, in Piazza Mazzini, presso l'auditorium San Luigi. Con il progetto HUB Porta Nova, riprende la programmazione del Cinema di Comunità, l'unico spazio cinematografico pubblico e di proprietà dei cittadini.Guidati dagli appassionati cinefili Marco Di Stefano e Sergio Sasso, sempre alla ricerca di titoli meritevoli di attenzione per qualità artistica e impegno civico, usciti negli ultimi anni, ma spesso poco sponsorizzati dalle principali case di distribuzione, inizieremo le proiezioni con una serie di film che avrà come filo conduttore "le donne e la società". Le proiezioni saranno gratuite. L'evento è realizzato e cofinanziato attraverso il progetto, del Comune di Trani, Hub Porta Nova, POR PUGLIA 2014-2020 Azione 9.3 Programma Regionale "PugliaSocialeIN_Hub di Innovazione Sociale" - Parte FSE e da ArkadiHUB, attraverso il progetto Fermenti - Giovani sinergie trasformano il Paese della presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento delle politiche giovanili.Per info: info@hubportanova.it.