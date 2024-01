"Lucy, un destino da pioniera": in un docufilm pluripremiato la storia della prima calciatrice brasiliana in Europa iniziata a Trani

- vincitore nella categoria miglior docufilm italiano in concorso al Colisseum International Film Festival (coliffe). 2023 e diTra gli altri , il docufilm ha anche vinto il premio come miglior documentario a Ostia International Film Festival, al Rome Prisma film Awards, come miglior cortometraggio a il corto.eu alla festa Internazionale di Roma 2023. Il docufilm con tanti riconoscimenti è arrivato perfino a Calcutta veicolando con la storia di Lucy anche Trani, la prima città che l'abbia ospitata come atleta.L'opera racconta infatti la storia della prima calciatrice brasiliana ad aver giocato in Europa, Maria Lucia Alves Feitosa, che proprio nella gloriosa squadra di calcio femminile BKV Trani 80 iniziò la sua carriera. "Un inno alla donna e alle sue infinite possibilità di espressione», ha definito il docufilm il produttore Francesco Pili, che testimonia le difficoltà incontrate negli anni Ottanta dalla atleta brasiliana non solo non solo in una disciplina sportiva che sembrava appannaggio dei soli uomini ma anche per le sue origini: e per questo considerata una pioniera, coraggiosa e e che grazie a questo coraggio ha aperto la strada a tante altre donne.Alla terza edizione del Coliseum International Film Festival partecipavano 1.778 lavori cinematografici e il docufilm "Lucy– Un destino da pioniera" testimonial dunque l'importanza che ha avuto Trani nella storia calcistica femminile con quella squadra che macinava trionfi che con quest'opera fa risplendere di una luce dimenticata - appunto quella della BKV Trani 80- la nostra città che il regista ha voluto ovviamente rappresentare nella prima parte del documentario. Sarebbe bello realizzare una presentazione del docufilm proprio nella Città dove Lucy, in Europa, mosse i suoi primi passi da calciatrice. Una storia di 40 anni fa che l'ha resa pioniera insieme alle ragazze di quella gloriosa squadra di Trani.