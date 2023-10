"Il giro del mondo in 80 minuti": colonne sonore stasera al Circolo "Dino Risi"

"Il giro del mondo in 80 minuti": un viaggio cinematografico attraverso le colonne sonore più belle di sempre. Come un Ulisse moderno, Pierpaolo Mingolla e la sua fisarmonica accompagneranno il pubblico in un viaggio cinefilo partendo con la colonna sonora di "Mediterraneo" di Salvatores, continuando per un giro nella nostra Italia, tra Ozpetek, Fellini, Comencini, per poi terminare nell'universo astrale con "2001: Odissea nello spazio".Un doveroso omaggio al Maestro Ennio Morricone sarà presente all'interno dello spettacolo.Circolo Dino Risi Trani in via Ciardi 26, Trani (Info 349 4297693)