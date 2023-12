Possibile cinepanettone post natalizio per i teatri di Trani

Tra i punti dell'ordine del giorno che si discuteranno oggi in consiglio comunale c'è quello dell'autorizzazione all'acquisto degli immobili denominati "Cinema Impero" e "Supercinema" mediante contrazione di un mutuo con Cassa depositi e prestiti.Si discuterà oggi quello che potrebbe essere il futuro delle due strutture cittadine che in passato sono state i cinema e teatri cittadini.Quella che abbiamo definito "epopea culturale" potrebbe giungere finalmente alla svolta che potrebbe poi condurre ad un tanto atteso lieto fine.Le feste sono state "aperte" da un post, via social, del primo cittadino tranese che recitava quanto segue: " Giovedì prossimo, subito dopo Natale, andremo in Consiglio comunale per deliberare l'autorizzazione all'acquisto da parte del Comune del Cinema Impero e del Supercinema.Dopo anni di interlocuzioni con le parti private, perizie e sopralluoghi, siamo arrivati al dunque".Come detto in precedenza per ľattuazione del progetto sarà contratto il primo mutuo di questa amministrazione.A quanto pare le sollecitazioni e i disagi voleranno al termine, data ľimminenza della realizzazione di un'opera definita proprio dal sindaco "investimento di straordinaria importanza per la Città".In chiave economica la potenzialità di avere un teatro ed un cinema in loco gioverà sia ai cittadini stessi, costretti a spostarsi per giovare degli spettacoli, sia a forestieri e passanti che vogliano restare in città a godere delle strutture.Ľaugurio è che la concretezza vada oltre fino a mettere la parola fine alla condizione di mancanza di cinema e teatri che ha visto Trani protagonista in questi ultimi anni.