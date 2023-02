Trani Sociale aiuta la Caritas

È stata una buona occasione per unire spettacolo e solidarietà. E adesso era arrivato il momento di assolvere, per Trani Sociale giovani, l'impegno preso lo scorso 5 gennaio, quando i ragazzi del movimento solidale tranese, organizzarono come ricorderete uno spettacolo di beneficenza molto apprezzato dal numeroso pubblico nell'auditorium di San Luigi. Devolvere alla Caritas di Trani il ricavato di quella serata. Dal Trani XMas Show, riuscitissimo concentrato di musica, recitazione e intrattenimento, si è giunti all'occasione ufficiale: Alessandro Petio e Carlo Ronco, rispettivamente Presidente e vice Presidente di Trani Sociale giovani, hanno incontrato nella sede della Caritas di Trani, presso la chiesa del Sacro Cuore, il responsabile Leo Amoruso ( vedi foto in alto) per consegnargli un assegno simbolico e contestualmente la somma effettiva raccolta il 5 gennaio scorso.È stata l'occasione per fare il punto sulle attività più recenti della Caritas con lo stesso Amoruso che ha ricordato che sia in occasione della Pasqua che del Natale 2022 l'ente ha erogato, in entrambi i casi, ben 35 quintali di viveri, oltre all'organizzazione di cene solidali nell'ultimo periodo festivo con l'aiuto della Despar e degli Scout. La sera del 24 dicembre Amoruso ha ricordato la cena solidale organizzata dalla Parrocchia degli Angeli Custodi.Inoltre il responsabile ha sottolineato come la mensa Caritas, presso la parrocchia di San Giuseppe, continui ad erogare una media di 40- 45 pasti al giorno in regime di consegna d'asporto, in quanto per problemi logistici ed organizzativi, non era più possibile proseguire il servizio ai tavoli.Infine, prima di congedarsi dai ragazzi che sono stati ringraziati con una lettera ufficiale dalla Caritas, Amoruso ha ricordato che ultimamente è stata aiutata una famiglia ucraina con la consegna d'indumenti; per il problema del caro gas, si stanno consegneranno bombole con l'eventuale collaborazione delle Caritas parrocchiali. Inoltre è stato avviato un servizio di affidamento dai Servizi sociali del Comune di Trani per il sostegno a persone bisognose, purtroppo sempre in aumento.I ragazzi di Trani Sociale giovani lasciano la sede della Caritas convinti di poter continuare questa collaborazione in nome della solidarietà e del sostegno ai più deboli.