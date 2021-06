Trani, tra storia e futuro, ridisegna le energie del nuovo mondo

Trani è un'onda travolgente di mare e idee.La storia incontra il futuro in una laison dalle mille prospettive.Rivive un'altra vita un palazzo antico, dal prospetto di impianto settecentesco, in un dialogo costante con il complesso dei Templari, la chiesa di Ognissanti e la natura immutata di un albero maestoso e secolare che racconta, testimone della natura, i segreti dei marinai.Un trait d'union tra cielo terra e mare, gravido di secoli di storia, una fabbrica che scopre traiettorie e deviazioni, dove lo spazio è respiro.L'abbraccio è levigato dall'orizzonte di una terrazza in cui l'occhio si perde nell'infinito, e la linea di demarcazione tra cielo e mare, puntellata da vele e lampare, sembra al tramonto un quadro impressionista.Il sogno si avvicina e ti accarezza.Il mondo diventa futuro in una realtà palpitante e viva.­OGNISSANTI è il ricordo di quello che eravamo e l'energia di ciò che saremo. Qui, dove l'uomo è libero e felice.