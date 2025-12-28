TraniFilmFestival, gran finale con Maria Grazia Cucinotta: a lei il Premio MediterraE

SHORT SESSION – Concorso Internazionale di Cortometraggi a Tema Libero .

- Connessioni Cinematografiche & Culturali per scoprire nuove prospettive. TERRITORIO: Regione Puglia, Bari, Trani, Provincia BAT LUOGHI: Castello Svevo Trani, Museo Nuova Era Galleria d'arte Contemporanea Bari, Palazzo San Giorgio Trani, Sala Meeting Hotel San Paolo al Convento Trani, Politeama Paolillo Barletta, Multisala Roma Andria, Aule Multimediali Scuole del territorio. PERIODO:2025/2027

DOMENICA 28 dicembre ore 10 Panel: "Cinema e Patrimonio Culturale" – Esempi virtuosi in Europa: Cineteca di Tolosa & Cineteca di Belgrado. Introduce Beppe Sbrocchi, tra i partecipanti Corrado Azzollini Presidente Draka Production Srl.

LUNEDI 29 dicembre ore 10.30/13 Panel: Il Cinema dei Diritti e del Sociale. Presentazione Associazione Vita Onlus;

chiudiamo nel migliore dei modi le attività del 2025 delconfermando la longevità di un progetto culturale ormai collaudato da ben 27 anni, capace di varcare i confini regionali e rinnovarsi in forme e linguaggi divenendo laboratorio di idee tra creatività e cittadinanza". Cosìdirettore artistico delsi esprime in merito alla due giorni in programmache racchiude proiezioni, premi e panel di una edizione connotata da una pianificazione triennale (2025/2027) fedele alla propria identità ma ispirata al concept "Futuri Possibili" indirizzato, in particolare, alle transizioni sociali e ambientali, al futuro delle comunità, alle nuove tecnologie dell'arte, agli immaginari collettivi e individuali."La denominazione del Premio Stupor Mundi divenuto ora MediterraE, non tradisce l'omaggio a Federico II di Svevia, anzi, l'idea è quella di ampliare il raggio d'azione del veicolo culturale, valorizzando anche la visione di un cinema sostenibile internazionale, tra i Paesi del Mare Nostrum" spiega Beppe Sbrocchi responsabile del progetto che procedendo verso la celebrazione del trentennale si propone di sostenere i giovani talenti, consolidare una rete artistica territoriale e contribuire a potenziare la Puglia come terra di cinema.Premio Cinematografico(videocollegamento); Premio"L'Ulivo e il Baobab" di Serena Porta Draka Production.Finalisti"Anche gli agnelli possono pascolare in pace" regia di Beppe Cino. Cast: Maria Grazia Cucinotta, Massimo Venturiello, Tiziana Schiavarelli, Umberto Sardella.Proiezione: "Regina Scacco al Re" regia di Luca De Giorgi, Sergio Vespertino, Dacia Maraini, produzione Associazione Vita Onlus.Proiezione: "Declinazione Plurale" (DeP) Cap.1 "La convenzione di Istanbul" regia collettiva Hosein Babaeian (Iran), Zhino Hadi (Kurdistan/Iraq), Mahmood Pouyandeh (Iran).: Vincitoriregia di Veit Helmer. Cast: Nino Soselia, Mathilde Irrmann, Zuka Chichinadze, Darejan Geperidze.