Palazzo San Giorgio
Eventi e cultura

TraniFilmFestival, gran finale con Maria Grazia Cucinotta: a lei il Premio MediterraE

Il 28 e 29 dicembre a Palazzo San Giorgio la chiusura della 27^ edizione. Il direttore Sbrocchi: «Un progetto longevo che guarda ai "Futuri Possibili" e ai diritti civili»

Trani - domenica 28 dicembre 2025
"Con il Premio MediterraE a Maria Grazia Cucinotta chiudiamo nel migliore dei modi le attività del 2025 del TraniFilmFestival confermando la longevità di un progetto culturale ormai collaudato da ben 27 anni, capace di varcare i confini regionali e rinnovarsi in forme e linguaggi divenendo laboratorio di idee tra creatività e cittadinanza". Così Beppe Sbrocchi, direttore artistico del TraniFilmFestival (TrFF), si esprime in merito alla due giorni in programma domenica 28 e lunedì 29 dicembre a Trani a Palazzo San Giorgio che racchiude proiezioni, premi e panel di una edizione connotata da una pianificazione triennale (2025/2027) fedele alla propria identità ma ispirata al concept "Futuri Possibili" indirizzato, in particolare, alle transizioni sociali e ambientali, al futuro delle comunità, alle nuove tecnologie dell'arte, agli immaginari collettivi e individuali.

"La denominazione del Premio Stupor Mundi divenuto ora MediterraE, non tradisce l'omaggio a Federico II di Svevia, anzi, l'idea è quella di ampliare il raggio d'azione del veicolo culturale, valorizzando anche la visione di un cinema sostenibile internazionale, tra i Paesi del Mare Nostrum" spiega Beppe Sbrocchi responsabile del progetto che procedendo verso la celebrazione del trentennale si propone di sostenere i giovani talenti, consolidare una rete artistica territoriale e contribuire a potenziare la Puglia come terra di cinema.

SEZIONI TrFF:
  • SHORT SESSION – Concorso Internazionale di Cortometraggi a Tema Libero.
  • DIRECTOR'S CuLt – Monografie e Incontri con Autori
  • ESORDI | DEBUT – I Migliori Esordi Italiani e Internazionali
  • ESTERNO FESTIVAL – Attività per ampliare fruizione e partecipazione del progetto
  • DECLINAZIONE PLURALE – DeP (Cap. 2) - Contest Biennale Internazionale per Cortometraggi a Tema Specifico (continuità con edizioni annuali con temi di grande rilevanza per favorire un cinema di impegno, ricerca e innovazione capace di raccontare il mondo e le sue complessità).
  • KINEMATIC EXPOSURE (programma trasversale con attività di video arte e installazioni audiovisive integrato a tutte le sezioni, dedicato alla diffusione esperienziale del festival con educazione all'immagine rivolta a scuole, giovani e adulti).
  • SENZA CONFINI - Connessioni Cinematografiche & Culturali per scoprire nuove prospettive.
  • TERRITORIO: Regione Puglia, Bari, Trani, Provincia BAT LUOGHI: Castello Svevo Trani, Museo Nuova Era Galleria d'arte Contemporanea Bari, Palazzo San Giorgio Trani, Sala Meeting Hotel San Paolo al Convento Trani, Politeama Paolillo Barletta, Multisala Roma Andria, Aule Multimediali Scuole del territorio. PERIODO:2025/2027
TrFF PROGRAMMA CHIUSURA 27^ EDIZIONE PALAZZO SAN GIORGIO – TRANI -
  • DOMENICA 28 dicembre ore 10 Panel: "Cinema e Patrimonio Culturale" – Esempi virtuosi in Europa: Cineteca di Tolosa & Cineteca di Belgrado. Introduce Beppe Sbrocchi, tra i partecipanti Corrado Azzollini Presidente Draka Production Srl.
Ore 11 Premio Cinematografico MediterraE a Maria Grazia Cucinotta (videocollegamento); Premio Cinema Sostenibile a "L'Ulivo e il Baobab" di Serena Porta Draka Production.
Ore 12 Debut "L'Ulivo e il Baobab" di Serena Porta Draka Production.
Ore 18 Finalisti Short Session.
Ore 20.30 Director's Cult "Anche gli agnelli possono pascolare in pace" regia di Beppe Cino. Cast: Maria Grazia Cucinotta, Massimo Venturiello, Tiziana Schiavarelli, Umberto Sardella.
  • LUNEDI 29 dicembre ore 10.30/13 Panel: Il Cinema dei Diritti e del Sociale. Presentazione Associazione Vita Onlus;
Proiezione: "Regina Scacco al Re" regia di Luca De Giorgi, Sergio Vespertino, Dacia Maraini, produzione Associazione Vita Onlus.
Proiezione: "Declinazione Plurale" (DeP) Cap.1 "La convenzione di Istanbul" regia collettiva Hosein Babaeian (Iran), Zhino Hadi (Kurdistan/Iraq), Mahmood Pouyandeh (Iran).
Ore 18: Vincitori Short Session
Ore 20.30 Director's Cult: "Gondola" regia di Veit Helmer. Cast: Nino Soselia, Mathilde Irrmann, Zuka Chichinadze, Darejan Geperidze.
©tl@

  • TraniFilmFestival
