Tre imprenditrici tranesi protagoniste domani su Rai 3 in Mezzogiorno Italia

Sabato 7 marzo alle ore 13.25 su Rai 3 andrà in onda nel programma "Mezzogiorno Italia" l'intervista a tre imprendritrici tranesi: Francesca De Martino titolare dell' azienda agricola "De Martino"; Anna Maria Minutilli, titolare de "La Freccia di Odisseo Tour" e presidente della sede locale "Archeoclub"; Anna Maria Tucci, presidente di "Taste&Culture", che con il loro lavoro, passione ed entusiasmo stanno dando lustro alla nostra citta'. Un messaggio positivo, declinato al femminile, che vuole essere uno sprone, in un momento così delicato, a non dimenticare le bellezze e le attrattive culturali, artistiche e gastronomiche della nostra meravigliosa Trani.Le capacita' di sviluppo e progresso del nostro territorio sono legate anche alla giusta promozione e valorizzazione di giovani e dinamiche realta', guidate da "profili" competenti come quelli delle nostre tre imprenditrici.