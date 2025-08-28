Religioni
Truffe agli anziani, l'allarme resta alto: i Carabinieri invitano alla prudenza
Continuano a verificarsi episodi nella provincia Bat
Trani - giovedì 28 agosto 2025 10.12
Negli ultimi giorni si sono purtroppo verificati nuovi casi di truffe ai danni di persone anziane. Si tratta di episodi che confermano quanto questo fenomeno, subdolo e odioso, continui a colpire le fasce più vulnerabili della popolazione e non tenda ad attenuarsi nonostante le diverse campagne di sensibilizzazioni messe in atto.
Solo nella giornata di ieri, sul territorio di questa provincia si sono registrati due gravi episodi – ad Andria e a San Ferdinando di Puglia - in cui gli anziani hanno consegnato ai truffatori cospicue somme di denaro e gioielli custoditi all'interno delle proprie abitazioni.
I Carabinieri invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a non lasciarsi ingannare da individui senza scrupoli che, con raggiri sempre più raffinati, cercano di carpire denaro o oggetti di valore. Spesso i truffatori si presentano come finti appartenenti alle Forze dell'Ordine, tecnici di società di servizi, impiegati comunali o addirittura parenti in difficoltà.
Da tempo l'Arma dei Carabinieri sta mettendo in guardia i cittadini attraverso un'importante campagna di sensibilizzazione soprattutto in favore e a tutela delle persone anziane.
Ecco alcuni consigli che vanno sempre ricordati:
ATTENZIONE A: offerte all'apparenza assai vantaggiose. È facile che si tratti di una truffa. Le truffe possono essere perpetrate in diverse modalità: di persona, al telefono, per posta e anche via Internet. Si può essere fermati per strada, si può ricevere una visita a casa, si può venire contattati con i più diversi sistemi.
DIFFIDARE DELLE APPARENZE E NON FARSI DISTRARRE: i truffatori si presentano con un aspetto rassicurante. Sono persone distinte e cordiali che cercano di conquistare la vostra simpatia.
NON APRIRE MAI LA PORTA AGLI SCONOSCIUTI: Controllate dallo spioncino e ricorrete alla catenella, se è proprio necessario aprire. Tecnici del gas o della luce, impiegati delle Poste o del Comune non si presentano a casa senza preavviso e non riscuotono bollette.
PARLATE CON FAMILIARI E VICINI: condividere informazioni e segnalazioni è un modo efficace per ridurre i rischi. NON FIDARSI DEL SOLO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO: Chiamate anche il 112, attivo 24 ore su 24! RICORDARSI CHE LE FORZE DELL'ORDINE NON CHIEDONO MAI DENARO PER ASSISTERE I CITTADINI!
Le truffe agli anziani non sono solo un reato, ma una ferita sociale che colpisce la fiducia e la serenità di chi ha diritto a vivere in sicurezza. I Carabinieri continueranno a svolgere attività di prevenzione, ma la collaborazione dei cittadini resta fondamentale.
"Ricordiamo – sottolineano i Carabinieri – che la prima difesa è la prudenza. Non abbiate timore di chiamarci."
