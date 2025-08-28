Carabinieri
Carabinieri
Religioni

Truffe agli anziani, l'allarme resta alto: i Carabinieri invitano alla prudenza

Continuano a verificarsi episodi nella provincia Bat

Trani - giovedì 28 agosto 2025 10.12
Negli ultimi giorni si sono purtroppo verificati nuovi casi di truffe ai danni di persone anziane. Si tratta di episodi che confermano quanto questo fenomeno, subdolo e odioso, continui a colpire le fasce più vulnerabili della popolazione e non tenda ad attenuarsi nonostante le diverse campagne di sensibilizzazioni messe in atto.

Solo nella giornata di ieri, sul territorio di questa provincia si sono registrati due gravi episodi – ad Andria e a San Ferdinando di Puglia - in cui gli anziani hanno consegnato ai truffatori cospicue somme di denaro e gioielli custoditi all'interno delle proprie abitazioni.

I Carabinieri invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a non lasciarsi ingannare da individui senza scrupoli che, con raggiri sempre più raffinati, cercano di carpire denaro o oggetti di valore. Spesso i truffatori si presentano come finti appartenenti alle Forze dell'Ordine, tecnici di società di servizi, impiegati comunali o addirittura parenti in difficoltà.

Da tempo l'Arma dei Carabinieri sta mettendo in guardia i cittadini attraverso un'importante campagna di sensibilizzazione soprattutto in favore e a tutela delle persone anziane.

Ecco alcuni consigli che vanno sempre ricordati:
ATTENZIONE A: offerte all'apparenza assai vantaggiose. È facile che si tratti di una truffa. Le truffe possono essere perpetrate in diverse modalità: di persona, al telefono, per posta e anche via Internet. Si può essere fermati per strada, si può ricevere una visita a casa, si può venire contattati con i più diversi sistemi.
DIFFIDARE DELLE APPARENZE E NON FARSI DISTRARRE: i truffatori si presentano con un aspetto rassicurante. Sono persone distinte e cordiali che cercano di conquistare la vostra simpatia.
NON APRIRE MAI LA PORTA AGLI SCONOSCIUTI: Controllate dallo spioncino e ricorrete alla catenella, se è proprio necessario aprire. Tecnici del gas o della luce, impiegati delle Poste o del Comune non si presentano a casa senza preavviso e non riscuotono bollette.
PARLATE CON FAMILIARI E VICINI: condividere informazioni e segnalazioni è un modo efficace per ridurre i rischi. NON FIDARSI DEL SOLO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO: Chiamate anche il 112, attivo 24 ore su 24! RICORDARSI CHE LE FORZE DELL'ORDINE NON CHIEDONO MAI DENARO PER ASSISTERE I CITTADINI!

Le truffe agli anziani non sono solo un reato, ma una ferita sociale che colpisce la fiducia e la serenità di chi ha diritto a vivere in sicurezza. I Carabinieri continueranno a svolgere attività di prevenzione, ma la collaborazione dei cittadini resta fondamentale.

"Ricordiamo – sottolineano i Carabinieri – che la prima difesa è la prudenza. Non abbiate timore di chiamarci."
  • Carabinieri
Altri contenuti a tema
Sessant’anni fa l’attentato di Sesto Pusteria: Trani ricorda il Carabiniere Luigi de Gennaro Attualità Sessant’anni fa l’attentato di Sesto Pusteria: Trani ricorda il Carabiniere Luigi de Gennaro Il nipote omaggia il militare caduto con un quadro e una poesia
1 Sicurezza a Ferragosto: controlli rafforzati dei Carabinieri nella BAT Cronaca Sicurezza a Ferragosto: controlli rafforzati dei Carabinieri nella BAT L’Arma dei Carabinieri intensifica la presenza nelle località turistiche e nei centri cittadini
Sequestrate tre cave di marmo tra Trani e Bisceglie: violazioni ambientali e sicurezza sul lavoro nel mirino Cronaca Sequestrate tre cave di marmo tra Trani e Bisceglie: violazioni ambientali e sicurezza sul lavoro nel mirino Indagate quattro persone, accertate escavazioni abusive e gestione illecita di rifiuti
Tentata rapina a Bisceglie: imprenditore di Andria coinvolto in incidente sulla SS16/bis Cronaca Tentata rapina a Bisceglie: imprenditore di Andria coinvolto in incidente sulla SS16/bis L'uomo ha riportato solo lievi contusioni. Indagano i Carabinieri
Maxi operazione dei Carabinieri, scoperti legami tra detenuti del carcere di Trani e attività criminali a Canosa Cronaca Maxi operazione dei Carabinieri, scoperti legami tra detenuti del carcere di Trani e attività criminali a Canosa Traffico di droga, armi ed esplosivi e tentati omicidi i reati contestati
Finge il furto dell’auto dopo folle fuga dai Carabinieri, arrestato 25enne di Trani Cronaca Finge il furto dell’auto dopo folle fuga dai Carabinieri, arrestato 25enne di Trani Le accuse sono di simulazione di reato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale
85 Trentacinque anni fa il sacrificio del Brigadiere Antonio Cezza, eroe della legalità Attualità Trentacinque anni fa il sacrificio del Brigadiere Antonio Cezza, eroe della legalità Il Comando Provinciale Carabinieri gli ha intitolato la sede e un'effige nell'Agorà degli Eroi
Carabiniere tranese insieme al suo collega salvano la vita di un 80enne a Lucera Cronaca Carabiniere tranese insieme al suo collega salvano la vita di un 80enne a Lucera L'uomo è stato trovato privo di sensi lungo la strada statale 17
Trani si prepara ai Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna del Pozzo
28 agosto 2025 Trani si prepara ai Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna del Pozzo
Furto sacrilego nella Chiesa del Sacro Cuore di Trani
28 agosto 2025 Furto sacrilego nella Chiesa del Sacro Cuore di Trani
Solidarietà in natura, ContestoLab fa tappa in una masseria
28 agosto 2025 Solidarietà in natura, ContestoLab fa tappa in una masseria
"Vicino ": la lezione di Antonio Decaro che tra coraggio, ascolto e futuro lancia la sfida per la Puglia: "Pronto a candidarmi, ma solo in piena libertà "
28 agosto 2025 "Vicino": la lezione di Antonio Decaro che tra coraggio, ascolto e futuro lancia la sfida per la Puglia: "Pronto a candidarmi, ma solo in piena libertà"
37
Stadio ‘Lapi’, finalmente ci siamo: completata l’accensione delle quattro torri faro
27 agosto 2025 Stadio ‘Lapi’, finalmente ci siamo: completata l’accensione delle quattro torri faro
Stefano De Martino, show anche fuori dal palco: canti e balli dopo il live a Trani
27 agosto 2025 Stefano De Martino, show anche fuori dal palco: canti e balli dopo il live a Trani
Cambio al vertice Guardia di Finanza Bat: Di Cagno traccia la rotta del nuovo comando
27 agosto 2025 Cambio al vertice Guardia di Finanza Bat: Di Cagno traccia la rotta del nuovo comando
Riforma province, Lodispoto: “Attendiamo il governo, ma è necessario fare presto”
27 agosto 2025 Riforma province, Lodispoto: “Attendiamo il governo, ma è necessario fare presto”
1
Rotaract Club di Trani: Adriana Fabrizio nuova presidente per l’anno 2025 – 2026
27 agosto 2025 Rotaract Club di Trani: Adriana Fabrizio nuova presidente per l’anno 2025 – 2026
“Gli amici di Saverio”, a Trani il 3° memorial dedicato a Saverio Di Meo
27 agosto 2025 “Gli amici di Saverio”, a Trani il 3° memorial dedicato a Saverio Di Meo
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.