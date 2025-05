Turismo di qualità, a Trani un convegno sul tema “Ristorazione e accoglienza"

In una città dove la bellezza si fonde con l'eccellenza gastronomica, parlare di sicurezza non è solo una questione di ordine pubblico, ma un elemento fondamentale per garantire un turismo di qualità. Ed è proprio su questo tema che il prossimo, alle ore(lungomare Cristoforo Colombo 17/25 - Trani) ospiterà la conferenza stampa "Ospitalità sicura, turismo di valore", organizzata dall'associazione turistico-culturale Pro Artibus.La scelta della location non è casuale., riconosciuta come la, vanta due chef stellati, una scena culinaria vibrante e creativa e una rete di ristoranti di alto livello, tra cui Gallo, da anni punto di riferimento per la ristorazione di qualità. Questa estate la nuova creatura di Alessandro Gallo si presenta al pubblico con un'idea rinnovata e composita di accoglienza, ristorazione e bellezza, affacciata direttamente sul mare Adriatico. Ma per far sì che l'esperienza gastronomica e turistica sia davvero impeccabile, è necessario garantire un ambiente sicuro e privo di criticità che possano comprometterne la serenità.La provincia di Barletta-Andria-Trani sta lavorando intensamente su questo fronte. Le attività messe in campo da tutte le forze dell'ordine e dalla Questura BAT nell'ultimo anno hanno contribuito a una progressiva diminuzione dell'indice generale di delittuosità, migliorando la percezione della sicurezza e favorendo la crescita di un turismo sempre più raffinato.: una città più sicura è una città più accogliente, dove il turista, il cittadino temporaneo o l'autoctono, può godersi il proprio momento conviviale o la propria vacanza senza timori.Alla conferenza interverranno alcune delle figure più rilevanti del panorama istituzionale, tra cui il sindaco della Città di Trani,a fare gli onori di casa-, l'assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica della Regione Pugliail questore della Bat, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, insieme al comandante provinciale della Guardia di Finanza Bat colonnelloe al direttore sanitario ASL Bat. Non mancherà la voce dell'impresa con, imprenditore del settore. Il dibattito sarà moderato da, caporedattore Rai Tgr Puglia.su un tema che riguarda l'economia locale e il futuro di una delle città più affascinanti della Puglia., infatti, nonsolo un parametro tecnico, maLa giornata delsi preannuncia come un importante momento di discussione e analisi, capace di tracciare nuove prospettive per la ristorazione e il turismo nel territorio.Trani, con la sua storia e la sua vocazione enogastronomica, vuole consolidarsi come un modello in cui, rendendo ogni esperienza indimenticabile.