Turismo in Namibia: il 2023 è stato l'anno del boom post-pandemia

PUBBLIREDAZIONALE

Negli ultimi anni il turismo in tutto il mondo ha vissuto una vera e propria rinascita, con un ritorno importante dopo un lungo periodo di difficoltà. Gli aeroporti sono tornati ad essere pieni di viaggiatori e le destinazioni di ogni angolo del pianeta stanno di nuovo accogliendo visitatori con un grande entusiasmo. Ilsi sta risvegliando con forza in molte aree del mondo, con un aumento della voglia di esplorare, di scoprire nuovi orizzonti e di vivere esperienze originali. Alcuni Paesi, come la Namibia, stanno vivendo unain ambito turistico, emergendo come nuove mete da sogno per chi cerca avventure e paesaggi incontaminati.Il 2023 è stato un anno di rinascita per il turismo globale, e la Namibia non ha fatto eccezione. Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia di Coronavirus, il settore turistico ha registrato, con un aumento significativo delle presenze. Molti viaggiatori, inoltre, hanno compreso i vantaggi di optare per un viaggio organizzato in Namibia (le cui caratteristiche possono essere approfondite sul sito Stograntour.com), paese in cui la sicurezza e la gestione logistica sono aspetti significativi e, a differenza di altre destinazioni, sono più complicati da gestire in autonomia.La Namibia sta facendo dei passi avanti importanti nel ripristino del settore turistico, mostrando una grande crescita. Nel 2023, il Paese dell'Africa ha visto un aumento considerevole degli, raggiungendo un incremento dell'87,4% rispetto all'anno precedente.Nel corso del 2023 sono stati accolti in Namibia 863.872 turisti internazionali, un incremento importante rispetto ai 461.027 visitatori del 2022. Questo forte recupero avvicina la Namibia ai numeri registrati prima della pandemia di Covid 19, quando l'obiettivo era quello di raggiungere 1,8 milioni di turisti annuali. Secondo le parole del ministro dell'ambiente e del turismo del Paese, Pohamba Shifeta, questo aumento conferma la crescita continua dell'interesse per la Namibia comeI dieci Paesi di provenienza più rappresentati nel 2023 comprendono Angola, Zambia, Sudafrica, Germania, Zimbabwe, Botswana, Gran Bretagna, Stati Uniti, Paesi Bassi e Francia. Ogni anno il turismo da questi mercati è diventato fondamentale per il Paese, con una crescita costante nel tempo.Il ministro ha messo in evidenza come la Namibia sia impegnata a garantire che la crescita turistica rispetti l'ambiente e le comunità del luogo. L'attenzione è rivolta alla protezione delle risorse naturali, al sostegno delle popolazioni e alla riduzione dell'impatto negativo a volte legato alle attività turistiche. Il governo, che ha voluto sperimentare una, continua ad effettuare investimenti nel settore turistico, vedendo in questo fattore un punto essenziale per la trasformazione economica.Oltre alla diversificazione delle proposte turistiche, la Namibia punta anche al miglioramento dell'uso delle, con il potenziamento di infrastrutture e di servizi per offrire esperienze di alta qualità. Il piano è quello di posizionare la Namibia tra le destinazioni più importanti di questa area dell'Africa.La strategia portata avanti dal governo della Namibia è molto chiara e l'obiettivo è ambizioso. Ma come posizionarsi tra le mete turistiche più rilevanti? Un metodo potrebbe essere quello di diversificare le offerte turistiche per attirare visitatori con interessi diversi e di migliorare le infrastrutture. Costruire strade e percorsi per gli spostamenti più sicuri, modernizzare gli aeroporti e sviluppare nuovi servizi rappresentano alcuni dei modi per rendere le esperienze accessibili eLaconsente di rendere più semplici la prenotazione e la pianificazione dei viaggi, oltre che di promuovere il Paese in tutto il mondo. La Namibia sta aumentando la sua visibilità e sta raggiungendo sempre più nuovi mercati. L'impegno a lungo termine riguarda il numero di turisti, ma anche la qualità dell'esperienza offerta.