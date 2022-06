Tutela dell'ambiente e della salute a Trani: nasce Oikos, un'associazione di cittadini

Tra l'impianto di trattamento del percolato e un'altra serie di questioni legate all'ambiente, alla salute, ai diritti, l'azione e l'opinione dei cittadini tranesi non coinvolti in cariche pubbliche si va facendo sempre più incisiva: e un gruppo di cittadini si è riunito in una associazione che vuole anteporre il bene supremo della collettività all'interesse individuale per la crescita della Città.Pubblichiamo integralmente il comunicato che ne annuncia la nascita."Dopo aver condiviso le ragioni all'origine delle osservazioni mosse all'AMIU, al Comune di Trani e alla Regione Puglia a margine del progetto di realizzazione di un impianto di trattamento del percolato nella discarica di Trani, tuttora in corso di bonifica, riuniti da valori comuni quali la tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti di tutti, un gruppo di cittadini ha dato vita ad una associazione di cittadinanza attiva denominata OIKOS Trani.L'associazione antepone il bene supremo della collettività all'interesse individuale per la crescita sociale, culturale, economica della città attraverso l'impegno civico e l'attenzione alle scelte politiche e amministrative che ricadono sui cittadini.L'associazione che ha ancora in corso la campagna iscrizioni all'atto di costituzione ha nominato il consiglio direttivo nelle persone di: Antonio Carrabba – Presidente; Dionigi Filisio – vicepresidente; Maria Grazia Cinquepalmi, Pietro Ferreri, Luca Carrabba, Rita Reggio e Siro Sterpellone - consiglieri. Associati ordinari: Teresa De Vito, Francesco Bartucci, Nicola Ulisse, Vincenzo Falco.