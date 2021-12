"Tutti allo stadio per Raffaele!": una raccolta fondi durante la partita di domenica

Domenica 12 dicembre alle ore 14.30 , allo stadio Comunale di Trani, si disputerà la partita tra la Asd Citta' Di Trani e Nuova Daunia. Il presidente Franco Giusto e tutta la dirigenza, dotati di grande sensibilità e umanità, hanno deciso, in collaborazione con l'Associazione "Il volo del gabbiano", di dedicare la partita al nostro concittadino Raffaele Lavacca.L'ingresso è gratuito, e durante la partita chi vorrà donare in favore della battaglia di Raffaele, potrà farlo.Raffaele da Aprile 2021 non ha più entrambe le gambe a causa di una forma batterica molto rara e aggressiva che non ha lasciato scampo ai suoi arti. Raffaele è sempre stato un amante del ballo e della musica insieme a sua moglie Luciana, e ha insegnato anche a tanti suoi amici questa bellissima arte.Per poter tornare a camminare ha bisogno di protesi bioniche di ultima generazione del valore ciascuna di 80 mila euro. Il 28 Novembre è partita una raccolta fondi tramite crowdfunding con un obiettivo di 190 mila euro, per consentirgli, se l'obiettivo verrà raggiunto, di acquistare le protesi e di poter sopportare le spese di vitto e alloggio e fisioterapia per il periodo che lui dovrà restare fuori sede (precisamente a Budrio, vicino a Bologna).Purtroppo le protesi date in dotazione dalla ASL (di un valore stimato di 7 mila euro), gli consentono solo di restare in piedi qualche minuto, sempre con l'aiuto di altre due persone, essendo di tipo meccanico e alquanto pesanti. Tutta la città si sta mobilitando… quindi sarebbe bello domenica andare allo Stadio in tanti a tifare per la nostra squadra e allo stesso tempo sentirci una vera comunità che si stringe intorno al nostro concittadino Raffaele.