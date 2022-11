"Tutti i calendari mentono": Pasquale Vitagliano presenta il suo quarto romanzo in Biblioteca

Il libro

L'Autore

Il 5 novembre, alle 17:30, un appuntamento in biblioteca davvero da non perdere: I'Assessorato alle Culture della Città di Trani promuove la presentazione del libro di Pasquale Vitagliano, Tutti i calendari mentono (ed. Giazira scritture, 2021).L'autore dialogherà con il giornalista Giovanni di Benedetto e il docente universitario Gianpaolo Altamura."Ho quasi l'idea che oggi si potrebbe benissimo concepire un'epoca nella quale non si scriverebbero più opere nel senso tradizionale del termine, ma si riscriverebbero senza posa le opere del passato", ha scritto Roland Barthes. Ecco che l'epopea di una famiglia numerosa del Sud entra in contatto con il capitolo scomparso di Petrolio, la fine di Moro e di Craxi, il furto della Natività di Caravaggio. Ne viene fuori un iper-testo che, nel sincretismo degli stili e dei registri, stimola senza posa, appunto, un gioco circolare di rimandi, letture e (ri)scritture. Veniamo messi al centro di uno spazio da esplorare tra il mistero dei sentimenti e i misteri italiani dallo smantellamento del senso dello Stato e della comunità fino all'alba della pandemia. Il titolo è una citazione da I Demoni di Fedor Dostoevskij, sull'assunto che se essi esistono, esistono anche gli Angeli.È nato a Lecce nel 1965. Vive a Terlizzi (BA). Poeta e critico letterario. È presente nell'Atlante dei poeti italiani contemporanei Ossigeno nascente, curato dall'Università di Bologna. Capo-redattore della rivista letteraria Menabò, animatore del Litblog Lapoesiaelospirito, collabora con la Gazzetta del Mezzogiorno. Questo è il suo quarto romanzo.