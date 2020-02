Ultim'ora: Filiberto Palumbo, risalgono le quotazioni nel centrodestra tranese

Anche se si resta in attesa di una riunione definitiva che dovrebbe "fare sintesi", come ci dice al telefono un rappresentante del cdx tranese, riunione che dovrebbe tenersi oggi, sembra che nelle ultime ore siano risalite le quotazioni dell'avv. Filiberto Palumbo, che già vi segnalammo in esclusiva qualche giorno fa.In verità nel pomeriggio di ieri era circolata nella chat interna allo stesso cdx, una chiara indicazione: Forza Italia, visto il ritiro del suo candidato (Pasquale De Toma), si diceva pronta a sostenere il candidato della Lega, che al momento, in attesa della riunione "di sintesi" resta Domenico Tolomeo, ex presidente Amiu nell'era Riserbato, tutto questo in nome dell'unita' della coalizione. Un "messaggio" poi "sparito" dai radar e di fatto "ritirato", ufficiosamente, come ci riferiva l'esponente del cdx, per dargli una risistemata, in una migliore forma, ma in effetti, ipotizziamo, piu' che altro perche' in attesa di questa prevista ultima e forse definitiva riunione, che dovrebbe far decidere chi dei due tra Palumbo e Tolomeo, sara' effettivamente, il candidato sindaco del cdx tranese.Ed al momento pero', rispetto alle varie fonti ascoltate, sembrerebbe in leggero vantaggio Palumbo, di qui il titolo dell'articolo. Ma di questi tempi il "mai dire mai" e' d'obbligo.