Giovedì la proclamazione del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro

Giovedì 8 ottobre è il giorno della proclamazione per Amedeo Bottaro, rieletto sindaco della Città di Trani nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre.A sancire l'ufficialità del secondo mandato per Bottaro, alle ore 16 di giovedì, presso la Sala consiliare di Palazzo Palmieri sarà il presidente dell'Ufficio Centrale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.La proclamazione avverrà in assenza di pubblico (accesso consentito solo agli organi di informazione) ma potrà essere seguita on line sui canali della Città di Trani.