Il Palazzo di Città in rosa - Sindaca 2.0
Il prossimo sindaco di Trani sarà una donna: Vi diciamo chi e perchè

Esportiamo eccellenze femminili a Bari, ma teniamo stretti i vecchi schemi a casa: ecco l'identikit del nuovo Sindaco che fa tremare i soliti noti

Trani - domenica 18 gennaio 2026 07.15
Esportiamo eccellenze femminili a Bari, ma teniamo stretti i vecchi schemi a casa: ecco l'identikit del nuovo Sindaco che fa tremare i soliti noti. I tempi a Trani sono maturi per un sindaco donna, ma la politica avrà il coraggio di "posare i pantaloni"?

Eppure l'ascesa di Debora Ciliento e Marina Leuzzi in Regione Puglia dimostra che il "soffitto di cristallo" è stato infranto, per questo ora la città chiede un cambio di passo: non una "quota rosa", ma una visione capace di cura, dialogo e concretezza. C'è una domanda che serpeggia tra i corridoi di Palazzo di Città e nei salotti della politica locale, un interrogativo che per anni è stato sussurrato e che oggi, gennaio 2026, merita di essere urlato: Trani è pronta per una donna Sindaco? La risposta, se guardiamo ai fatti e non ai pregiudizi, è un sonoro . I tempi non sono solo maturi, sono urgenti. Ma la vera domanda, quella scomoda, è un'altra: la classe dirigente maschile, che da decenni detiene le chiavi della città, è pronta a farsi da parte o, quantomeno, a riconoscere che il futuro ha una declinazione femminile?

L'eredità interrotta e il maschilismo latente - La storia ci guarda con severità. Trani ha avuto una sola Sindaca, la prof.ssa Antonia Talamo: prima di lei il nulla, dopo di lei il silenzio. È statistica o è cultura? Probabilmente la seconda: un maschilismo politico evidente, e oggi forse più subdolamente latente, che tende a relegare le donne a ruoli di "portatrici di voti" o, al massimo, di assessore operose, ma mai al timone del comando. Chi oggi a Trani non vuole una Sindaca donna, spesso lo fa nascondendosi dietro la maschera della "competenza a prescindere dal genere", ma è un alibi fragile.

Il paradosso regionale: le donne comandano (ma a Bari) - L'ipocrisia di questa resistenza maschile si infrange contro la realtà del 2026. Mai come ora Trani esprime una leadership femminile potente, ma paradossalmente la esporta. Debora Ciliento, assessora regionale all'Ambiente e record woman di preferenze, e Marina Leuzzi, neo-assessora all'Urbanistica, hanno dimostrato che il "soffitto di cristallo" è andato in frantumi, per cui: se le donne tranesi sono ritenute capaci di gestire i rifiuti, il clima e la pianificazione urbanistica dell'intera Puglia, con quale coraggio si può sostenere che non esistano profili adatti a guidare la città?

Il valore aggiunto: la cura contro il potere - Sgombriamo il campo dagli equivoci: nessuno chiede una donna per "marketing" o per riempire una casella delle quote rosa. Sarebbe un boomerang letale. La città non cerca un simbolo, cerca una guida. Molte persone ritengono che una guida femminile possa portare un valore aggiunto a una città come Trani non perché "migliore" in assoluto, ma perché capace di introdurre sensibilità, approcci e priorità complementari rispetto a quelli tradizionali. Le donne che ricoprono ruoli istituzionali spesso portano con sé una forte attenzione ai temi sociali, alla cura dei servizi, alla qualità della vita urbana, all'ascolto delle famiglie e delle fasce più fragili. Sono aspetti che, in una città complessa e ricca di potenzialità come Trani, possono fare la differenza.

L'identikit: Dialogo, Confronto, Senso Civico - Se dovessimo tracciare l'identikit del Sindaco che serve a Trani oggi, i tratti somatici sarebbero inequivocabilmente femminili. In un clima politico spesso avvelenato da personalismi e prove di forza muscolari, la città ha sete di tre cose: capacità di dialogo, attitudine al confronto e profondo senso civico. Non serve l'uomo forte al comando, serve la tessitrice. Serve una figura che sappia ricucire lo strappo tra istituzioni e cittadini, che veda la città non come un tabellone di risiko, ma come una casa comune da amministrare con la diligenza del "buon padre di famiglia", o meglio, della "madre costituente". Una Sindaca rappresenterebbe anche un segnale culturale devastante (in senso positivo): mostrando che la città premia il talento e la competenza, rendendosi più moderna ed europea.

La sfida ai "politici con i pantaloni" - Il profilo politico ed umano c'è, esiste nella società civile, nelle professioni, nell'associazionismo e anche nelle file dei partiti, se solo si avesse la voglia di guardare oltre le solite cerchie ristrette. Bisogna capire se le varie anime del centrosinistra, del centrodestra o delle liste civiche tranesi saranno abbastanza mature da convergere su un nome unitario o se preferiranno suicidarsi politicamente pur di non cedere lo scettro.

L'istanza della città è chiara: i tempi per una Sindaca 2.0 sono maturi, i "politici con i pantaloni" se ne facciano una ragione: il futuro di Trani è rosa. Avranno la sapienza e il coraggio di accettarlo o rimarranno ancorati a un passato che non esiste più? Crediamo sia giunto il momento di abbandonare la vecchia retorica dei muscoli per abbracciare quella dell'accudimento. Perché, in fondo, Trani non ha più bisogno di un "uomo forte" che batta i pugni sul tavolo per farsi sentire, ma di una donna tenace che quel tavolo sappia apparecchiarlo per tutti. La città è stanca di politici padre-padroni e di politici padrini, ora cerca una madre. E come insegna la storia, non c'è forza più dirompente di chi non deve alzare la voce per farsi ascoltare, perché ha già dalla sua parte la forza gentile della ragione: «In politica, se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi a una donna». (Margaret Thatcher)
