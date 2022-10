L'Ambasciatore della Repubblica del Mali in Italia, Ali Coulibaly, in visita a Trani

L'Ambasciatore della Repubblica del Mali in Italia, Ali Coulibaly, presidente della commissione permanente degli ambasciatori africani accreditati presso il Quirinale, è stato in visita nella giornata di ieri a Trani.Il diplomatico, giunto in Puglia per l'apertura del Consolato onorario del Mali a Bari (in programma sabato), è stato ricevuto nel tardo pomeriggio a Palazzo di Città dal sindaco, Amedeo Bottaro e poi accompagnato a visitare il centro storico.