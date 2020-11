Commemorazione dei defunti, oggi messa in Cattedrale e cerimonia nel cimitero

Oggi, lunedì 2 novembre, occasione della commemorazione dei Caduti in guerra e dei defunti, all'interno del cimitero comunale è in programma l'annuale manifestazione istituzionale, che si svolgerà in maniera fortemente ridimensionata ai fini del rispetto del divieto di assembramento e dell'obbligo di mantenere il distanziamento.Alle ore 11.30, presso la Cattedrale, si svolgerà una santa messa officiata dall'Arcivescovo, Monsignor Leonardo D'Ascenzo, a cui potranno partecipare 2 componenti per ogni associazione nazionale combattentistica e d'Arma. Nel corso della mattinata, il sindaco della città, Amedeo Bottaro, si recherà presso il civico cimitero per la deposizione di una corona nei pressi del Sacrario e di una corona nei pressi del luogo dove è sepolto il commissario Alfredo Albanese. Ad accompagnare il sindaco, il dirigente del commissariato di Pubblica Sicurezza di Trani, Francesco Triggiani, ed il Comandante del IX reggimento Fanteria Bari, Claudio Bencivenga.