Trani onora il suo ex Sindaco: l'area davanti al Comune sarà "Largo Sabino Loiodice"

Figura di assoluto rilievo per la città di Trani, il professor Sabino Loiodice, scomparso all'età di 87 anni, ha incarnato una rara sintesi di spessore morale, competenza dirigenziale e impegno politico. Uomo descritto da chi lo conobbe come "semplice e riservato, ma bonario ed accostante", ha lasciato un segno indelebile sia come stimato dirigente dello Stato sia come Primo Cittadino. La sua carriera professionale fu di altissimo profilo. Dopo la laurea in Economia e Commercio, iniziò un lungo percorso nel Ministero delle Finanze. Fu Conservatore delle Ipoteche a Lucera, per poi approdare a Trani, in una delle sedi più prestigiose d'Italia, seguendo le orme di figure illustri come Antonacci e Pinna. La sua ascesa lo portò a dirigere le Conservatorie di Bari e Roma, fino a concludere la carriera con l'incarico di Direttore Generale del Ministero delle Finanze. Parallelamente, coltivò un profondo legame con la vita sociale e culturale, ricoprendo ruoli come Consigliere Nazionale dell'Associazione dei Registri Immobiliari, membro dell'Accademia Tiberina di Roma e Grande Ufficiale dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro. A Trani, fu Priore dell'Arciconfraternita di Santa Teresa e Presidente del Rotary Club nell'annata 1974-75. Ma è nel suo impegno politico che Trani lo ricorda maggiormente. Fu Sindaco della città ininterrottamente dal 1975 al 1980. In un'epoca segnata dal "compromesso storico", Loiodice, alla guida di una giunta composta da Dc, Psdi, Psi e Pri, fu un pioniere del dialogo: fu il primo, infatti, a includere i consiglieri del Partito Comunista nelle commissioni consiliari, cercando quella "pace e serenità" che riteneva essenziali per una buona amministrazione. Il suo mandato fu caratterizzato da una visione chiara, mirata alla "ripresa economico-culturale e socio-politica" della città.

L'area antistante il Palazzo di Città, il cuore istituzionale di Trani, avrà un nuovo nome: "Largo Prof. Sabino Loiodice". La Giunta Comunale, con la delibera n. 98 del 22 ottobre, ha approvato all'unanimità l'intitolazione dello spiazzo tra via Tenente Morrico e via E. Fusco all'ex primo cittadino. Un omaggio fortemente voluto per una figura che ha segnato un'epoca importante della storia tranese. Come si legge nelle motivazioni dell'atto, il dottor Sabino Loiodice "ha rappresentato per la città di Trani una figura di assoluto rilievo".La Giunta ha voluto sottolineare in particolare il suo mandato da Sindaco, svolto dal 1975 al 1981, un periodo nel quale Loiodice "ha saputo dare lustro e prestigio al territorio attraverso le indubbie qualità professionali e morali". L'iter era stato avviato da una richiesta formale (protocollata nel settembre 2023) e aveva ricevuto il parere favorevole all'unanimità da parte della Commissione Comunale per la Toponomastica, che aveva da subito individuato proprio lo spazio di fronte al Comune come luogo ideale "alla caratura del personaggio". La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Come da prassi di legge, l'atto sarà ora inoltrato al Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani per ottenere l'autorizzazione definitiva all'intitolazione.