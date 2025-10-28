Prof. Sabino Loiodice
Prof. Sabino Loiodice
Politica

Trani onora il suo ex Sindaco: l'area davanti al Comune sarà "Largo Sabino Loiodice"

La Giunta approva l'intitolazione. La delibera lo definisce "figura di assoluto rilievo" che dal 1975 al 1981 seppe dare "lustro e prestigio" alla città

Trani - martedì 28 ottobre 2025 07.00
L'area antistante il Palazzo di Città, il cuore istituzionale di Trani, avrà un nuovo nome: "Largo Prof. Sabino Loiodice". La Giunta Comunale, con la delibera n. 98 del 22 ottobre, ha approvato all'unanimità l'intitolazione dello spiazzo tra via Tenente Morrico e via E. Fusco all'ex primo cittadino. Un omaggio fortemente voluto per una figura che ha segnato un'epoca importante della storia tranese. Come si legge nelle motivazioni dell'atto, il dottor Sabino Loiodice "ha rappresentato per la città di Trani una figura di assoluto rilievo".

La Giunta ha voluto sottolineare in particolare il suo mandato da Sindaco, svolto dal 1975 al 1981, un periodo nel quale Loiodice "ha saputo dare lustro e prestigio al territorio attraverso le indubbie qualità professionali e morali". L'iter era stato avviato da una richiesta formale (protocollata nel settembre 2023) e aveva ricevuto il parere favorevole all'unanimità da parte della Commissione Comunale per la Toponomastica, che aveva da subito individuato proprio lo spazio di fronte al Comune come luogo ideale "alla caratura del personaggio". La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Come da prassi di legge, l'atto sarà ora inoltrato al Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani per ottenere l'autorizzazione definitiva all'intitolazione.

Profilo: Sabino Loiodice, il Sindaco del dialogo e della concretezza

Figura di assoluto rilievo per la città di Trani, il professor Sabino Loiodice, scomparso all'età di 87 anni, ha incarnato una rara sintesi di spessore morale, competenza dirigenziale e impegno politico. Uomo descritto da chi lo conobbe come "semplice e riservato, ma bonario ed accostante", ha lasciato un segno indelebile sia come stimato dirigente dello Stato sia come Primo Cittadino. La sua carriera professionale fu di altissimo profilo. Dopo la laurea in Economia e Commercio, iniziò un lungo percorso nel Ministero delle Finanze. Fu Conservatore delle Ipoteche a Lucera, per poi approdare a Trani, in una delle sedi più prestigiose d'Italia, seguendo le orme di figure illustri come Antonacci e Pinna. La sua ascesa lo portò a dirigere le Conservatorie di Bari e Roma, fino a concludere la carriera con l'incarico di Direttore Generale del Ministero delle Finanze. Parallelamente, coltivò un profondo legame con la vita sociale e culturale, ricoprendo ruoli come Consigliere Nazionale dell'Associazione dei Registri Immobiliari, membro dell'Accademia Tiberina di Roma e Grande Ufficiale dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro. A Trani, fu Priore dell'Arciconfraternita di Santa Teresa e Presidente del Rotary Club nell'annata 1974-75. Ma è nel suo impegno politico che Trani lo ricorda maggiormente. Fu Sindaco della città ininterrottamente dal 1975 al 1980. In un'epoca segnata dal "compromesso storico", Loiodice, alla guida di una giunta composta da Dc, Psdi, Psi e Pri, fu un pioniere del dialogo: fu il primo, infatti, a includere i consiglieri del Partito Comunista nelle commissioni consiliari, cercando quella "pace e serenità" che riteneva essenziali per una buona amministrazione. Il suo mandato fu caratterizzato da una visione chiara, mirata alla "ripresa economico-culturale e socio-politica" della città.

  • sindaco
Altri contenuti a tema
Cinema a Trani: arriva anche il messaggio di esortazione del nipote del sindaco Attualità Cinema a Trani: arriva anche il messaggio di esortazione del nipote del sindaco Testimonianza di una mancanza che si sente anche da fuori
L'Ambasciatore della Repubblica del Mali in Italia, Ali Coulibaly, in visita a Trani Vita di città L'Ambasciatore della Repubblica del Mali in Italia, Ali Coulibaly, in visita a Trani Con il sindaco ha anche visitato il centro storico della Città
1 Ex Pizzeria da Felice e le polemiche sul canone, Bottaro: "Trani non è una città qualsiasi" Ex Pizzeria da Felice e le polemiche sul canone, Bottaro: "Trani non è una città qualsiasi" ll sindaco interviene sottolineando il valore aggiunto di una città turistica come questa
1 Bottaro: "Vado avanti, per il bene di una Città che ora ha iniziato a spiccare il volo" Bottaro: "Vado avanti, per il bene di una Città che ora ha iniziato a spiccare il volo" In un post su instagram il Sindaco condivide la sua scelta di non candidarsi alle prossime elezioni
Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, oggi cerimonia nel rispetto delle norme anti-covid Vita di città Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, oggi cerimonia nel rispetto delle norme anti-covid In Villa comunale sindaco e Prefetto con i Comandi militari
Commemorazione dei defunti, oggi messa in Cattedrale e cerimonia nel cimitero Vita di città Commemorazione dei defunti, oggi messa in Cattedrale e cerimonia nel cimitero Entrambe si svolgerà in forma ridimensionata e nel rispetto del divieto di assembramento
Giovedì la proclamazione del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro Enti locali Giovedì la proclamazione del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro Una cerimonia a Palazzo Palmieri sancirà l'ufficialità del secondo mandato
Ultim'ora: Filiberto Palumbo, risalgono le quotazioni nel centrodestra tranese Vita di città Ultim'ora: Filiberto Palumbo, risalgono le quotazioni nel centrodestra tranese Ma di questi tempi il "mai dire mai" è d'obbligo
Oggi è il giorno del saluto a Saverio Lomolino
28 ottobre 2025 Oggi è il giorno del saluto a Saverio Lomolino
Turismo, Trani a due velocità: regina indiscussa della BAT, ma lontana dalla vetta pugliese
28 ottobre 2025 Turismo, Trani a due velocità: regina indiscussa della BAT, ma lontana dalla vetta pugliese
L'Associazione Sportiva Tommaso Assi protagonista al "Duathlon dei Leoni "
28 ottobre 2025 L'Associazione Sportiva Tommaso Assi protagonista al "Duathlon dei Leoni"
Comprensivo R.B.P.D. a 8.000 km da Trani: al via la sfida Erasmus a La Réunion
28 ottobre 2025 Comprensivo R.B.P.D. a 8.000 km da Trani: al via la sfida Erasmus a La Réunion
Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
27 ottobre 2025 Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
Bambini fragili esclusi dall'assistenza, il Sindaco: "Avviata verifica caso per caso "
27 ottobre 2025 Bambini fragili esclusi dall'assistenza, il Sindaco: "Avviata verifica caso per caso"
5
Esponenti del PD candidate nelle civiche, il Commissario Bat Parrini avvia la procedura di espulsione dal partito
27 ottobre 2025 Esponenti del PD candidate nelle civiche, il Commissario Bat Parrini avvia la procedura di espulsione dal partito
Angiolina Conte compie 100 anni, tra le aderenti più longeve dell'Azione Cattolica diocesana
27 ottobre 2025 Angiolina Conte compie 100 anni, tra le aderenti più longeve dell'Azione Cattolica diocesana
Giovanni Vurchio: «In Regione per lasciare il segno: presenza, concretezza e radici nel territorio»
27 ottobre 2025 Giovanni Vurchio: «In Regione per lasciare il segno: presenza, concretezza e radici nel territorio»
Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia
27 ottobre 2025 Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.