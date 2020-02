Centrodestra, la "ridda" dei nomi non si ferma più: ora Gino Simone

Premettiamo che in questo momento la dicitura "beneficio d'inventario" e' d'obbligo per tutti gli articoli riguardanti le possibli candidature a sindaco per il centro destra tranese.Nelle ultime ore, dopo una riunione specifica di Fratelli d'Italia, sarebbe spuntato il nome di Gino Simone, gia' candidato sindaco contro Carlo Avantario nel 1999. Un candidato "di rottura" dunque, oltre che di bandiera.La Lega dal canto suo, da quanto trapela dagli ambienti politici, non arretrerebbe di un centimetro rispetto al nome di Domenico Tolomeo, che gia' citammo varie settimane fa, ma a dire il vero, per quanto ci riguarda, gia' un anno fa vi riferimmo, tra l'altro da noi ritenuto un' opzione di tutto rispetto, visto il cv.Mentre Pasquale De Toma tarda a sciogliere le riserve sul suo nome, ecco che nelle ultime ore, dopo aver vagliato anche l'opzione dell'avv. Filiberto Palumbo, non gradito da tutti pero', sembra che ,anche col beneplacito di FI, qualora De Toma non sciogliesse le sue riserve, il nome di Simone potrebbe prendere quota.In "ghiaccio" per ora, le ipotesi De Toma- Tolomeo, di cui sopra. E' un momento fortemente interlocutorio per questa parte politica, quindi molto fluido e come sapete in questo tipo di situazioni tutto puo' succedere: o un tracollo definitivo od un guizzo a sorpresa, un ribaltamento improvviso. Quale il destino del centro destra tranese? Ennesimo anno zero o insperato recupero? Gli elettori avranno l'ultima parola.