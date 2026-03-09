Ultim'ora: Amet S.p.A., si dimette l’amministratore delegato avv.Antonio Di Pace

"Ringrazio tutte le persone che mi hanno dato la possibilità e l'onore di ricoprire la carica di AD di Amet S.p.A.: è stata una esperienza dura ma formativa, esaltante ed estremamente interessante. Purtroppo le esigenze professionali e familiari sono diventate inconciliabili con la prosecuzione della carica, tanto da mettere a dura prova il mio fisico. Ringrazio i componenti del CDA del CS, tutti i dipendenti che sempre mi sono stati vicini e collaborativi. Un grazie particolare a Stefy. AMET rimarrà sempre nel mio cuore".

Cambio ai vertici di, la società partecipata del Comune di Trani. L', ha rassegnato le dimissioni dalla carica. La notizia è emersa nel pomeriggio, quando lo stesso Di Pace ha pubblicato intorno alleun messaggio sulla propria pagina social, comunicando pubblicamente la decisione. Nel post, l'ex amministratore delegato ha spiegato le ragioni della scelta, riconducendole principalmente a motivazioni personali e professionali:Una decisione che arrivae che, almeno per il momento, non è stata accompagnata da comunicazioni ufficiali più dettagliate. Le motivazioni reali restano dunque da chiarire: se da un lato nel messaggio si fa riferimento a, dall'altro negli ambienti politici cittadini non mancano letture diverse, legate alla possibile. Sulla vicenda è stato interpellato telefonicamente il, che ha commentato con poche parole la notizia: «Le dimissioni dell'avv. Di Pace arrivano anche per me improvvise. Lo ringrazio per il suo impegno». Nei prossimi giorni sarà necessario capire quali saranno ledella partecipata per garantire la continuità gestionale dell'azienda, che rappresenta un punto strategico per i servizi pubblici cittadini.Le dimissioni dell'amministratore delegato di una società partecipata non sono mai un fatto marginale per la vita amministrativa di una città. In questo caso, la scelta comunicata attraverso i social lascia aperti diversi interrogativi: se davvero si tratta esclusivamente di una decisione dettata da esigenze personali o se, invece, dietro la scelta possano esserci dinamiche politiche legate alla fase che la città sta vivendo. In ogni caso, al di là delle interpretazioni, resta l'esigenza di garantire, un'azienda che svolge un ruolo importante per la comunità tranese.