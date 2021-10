Un altro attore di Hollywood sceglie Trani per le sue vacanze. E' arrivato a Trani ospite dello stilista e imprenditore tranese di adozione Domenico Vacca l'attore americano Shaun Toub. Con più di 100 film e serie televisive al suo attivo tra cui i film Crash, Il Cacciatore di Aquiloni, Bad Boys, Executive Decision, War Dogs e Iron Man, dove interpreta lo scienziato che aiuta Robert Downing Junior a costruisce il suo primo costume Iron Man, e le serie televisive The Sopranos, Homeland, Scandal, The Blacklist Shaun e' uno dei migliori attori di Hollywood. Shaun Toub, che e' sul set ad Atene dove sta girando come attore protagonista la seconda stagione della serie televisiva Theran ha deciso di venire a trovare il suo amico Domenico Vacca e visitare la nostra bellissima Trani. "sono molto contento di essere in Puglia e di essere a Trani, questa città è magnifica, piena di storia, di bellissimi palazzi e chiese e il cibo è….fenomenale, ci ritornerò presto a trovare il mio amico Domenico Vacca quando inaugurerà il suo hotel sul porto e magari a girare proprio qui a Trani uno dei miei prossimi film". L'attore ha visitato la città storica, il getto ebraico, la cattedrale e ha apprezzato molto la cucina dei ristoranti del porto.