Un aperitivo solidale per l'acquisto di un Doblò per il trasporto di persone disabili

Proseguono le iniziative a sostegno degli Angeli del soccorso per l'acquisto di un Doblò per il trasporto di persone fragili e anziani in difficoltà motoria.Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 6 novembre 2023 alle ore 19:30 presso Labò, vineria e osteria in via San Giorgio a Trani.In programma una serata serata socio-culturale e sportiva organizzata per supportare l'associazione "Gli Angeli del soccorso" che quotidianamente si occupano di persone più fragili, portatori di handicap, anziani e famiglie bisognose.Ospiti dell'evento:Draghi BAT rugby, Associazione ConTeStoLab, Esponenti sanitari ASL BAT, Rappresentanti Serie C2 Trani calcio.Ticket da 10 euro - Piatto aperitivo + un calice di vino.L'incasso sarà devoluto all'associazione Gli angeli del soccorso per l'acquisto di un Doblò utile per il trasporto di persone fragili con difficoltà motorie.Aiutaci ad aiutare!Modalità per donare- Piattaforma on line Eppelahttps://www.eppela.com/projects/10721- Carta PostePayintestata a Pastore Massimo Iban IT04F3608105138227840927874. causale: oblazione volontaria Associazione di volontariato Gli angeli del soccorso- C/o Gli angeli del soccorso via Angelo de Bramo n. 23 - Trani.