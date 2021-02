Un arresto a Trani per possesso di 100 grammi di cocaina

A Trani, nell'ambito di mirati servizi tesi al contrasto della commercializzazione delle sostanze stupefacenti, personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile e del locale Commissariato di P.S., nel tardo pomeriggio di ieri, ha proceduto al controllo di un'autovettura Lancia Delta, condotta da GIGLIO Francesco Claudio, di anni 24.L'accurato controllo effettuato all'interno del veicolo, ha consentito di rinvenire e sequestrare un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, per complessivi grammi 100.Il 24enne, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e condotto presso la casa Circondariale di Trani, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.