Sfugge all'alt e provoca un incidente a Trani: arrestato un 31enne
L'episodio venerdì. Tallonato dalla periferia al centro, dopo l'impatto ha anche provocato lesioni a due militari dell'Arma

Trani - venerdì 10 ottobre 2025 10.59
A spasso dopo aver fatto uso di droga è sfuggito all'alt ed e scattato l'inseguimento finito a Trani, dove un 31enne di Molfetta, alla guida di un'auto, è poi andato a sbattere contro un'altra. E dopo l'impatto ha provocato lesioni a due Carabinieri, i quali - come si vede in video divenuto virale - sono comunque riusciti a fermarlo.

La rocambolesca vicenda risale a venerdì sera, attorno alle ore 22.00, quando i militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Trani hanno intercettato una Seat Leon sospetta sulla strada statale 16 bis, nei pressi dello svincolo Boccadoro. Hanno intimato l'alt, ma il conducente alla guida, per nulla intenzionato a farsi controllare, è scappato a folle velocità. Sempre con la pattuglia dell'Arma alle calcagna, l'uomo s'è addentrato nel centro abitato, mettendo in pericolo i passanti.

Ma la corsa non poteva durare in eterno ed, alla fine, all'incrocio fra via Umberto e via Maraldo, il conducente ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro una Citroen C1 (all'interno i due occupanti hanno riportato fratture alle ossa nasali e alla costa sinistra) e causando un incidente a catena che ha coinvolto sette auto. Ma fermarlo non è stato semplice nemmeno per strada, perché l'uomo dopo aver tentato la fuga a piedi, avrebbe strattonato i componenti dell'equipaggio.

I militari, nonostante le contusioni, gli sono saltati addosso e l'hanno immobilizzato, in un video diventato virale. Nell'auto sono state rinvenute tracce di cocaina e hashish, mentre il 31enne, accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato arrestato: difeso dall'avvocato Michele Salvemini ha ottenuto i domiciliari.
