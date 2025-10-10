Sfugge all'alt e provoca un incidente a Trani: arrestato un 31enne

A spasso dopo aver fatto uso di droga è sfuggito all'alt ed e scattato l'inseguimento finito a Trani, dove un, alla guida di un'auto, è poi andato a sbattere contro un'altra. E dopo l'impatto ha provocato lesioni a due, i quali - come si vede in video divenuto virale - sono comunque riusciti a fermarlo.La rocambolesca vicenda risale a venerdì sera, attorno alle ore 22.00, quando i militari dell'dellahanno intercettato unasospetta sulla strada statale 16 bis, nei pressi dello svincolo Boccadoro. Hanno intimato l'alt, ma il conducente alla guida, per nulla intenzionato a farsi controllare, è scappato a folle velocità. Sempre con la pattuglia dell'alle calcagna, l'uomo s'è addentrato nel centro abitato, mettendo in pericolo i passanti.Ma la corsa non poteva durare in eterno ed, alla fine, all'incrocio fra via Umberto e via Maraldo, il conducente ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro una(all'interno i due occupanti hanno riportato fratture alle ossa nasali e alla costa sinistra)e causando un incidente a catena che ha coinvolto sette auto. Ma fermarlo non è stato semplice nemmeno per strada, perché l'uomo dopo aver tentato la fuga a piedi, avrebbe strattonato i componenti dell'equipaggio.I militari, nonostante le contusioni, gli sono saltati addosso e l'hanno immobilizzato, in un video diventato virale. Nell'auto sono state rinvenute tracce di cocaina e hashish, mentre il, accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato arrestato: difeso dall'avvocatoha ottenuto i domiciliari.