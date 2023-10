Un assessore e quattro consiglieri comunali di Trani entrano in Italia Viva

Trani, Stellato e Crudele: "Italia Viva cresce! Un assessore e quattro consiglieri comunali, di cui uno anche provinciale, entrano nel partito".Ad affermarlo, con una nota congiunta, sono Massimiliano Stellato e Ruggiero Crudele, rispettivamente Presidente regionale e provinciale di Italia Viva.Tommaso Laurora, consigliere comunale e provinciale, Felice Corraro, Mariangela Scialandrone ed Erika Laurora, consiglieri comunali, assieme a Giovanna Pizzichillo, assessore, entrano in Italia Viva.La politica centrista di Matteo Renzi e la nuova governance regionale di Italia Viva - proseguono Crudele e Stellato - stanno rendendo il nostro partito sempre più attrattivo sui territori."Con entusiasmo accogliamo i nuovi amici di Trani attraverso i quali stabilire un filo diretto con i cittadini finalizzato ad uno scambio reciproco di opinioni, esigenze e proposte legate al territorio che un partito come Italia Viva ha posto al centro della sua azione politica. L'ascolto dei territori come unico e vero antidoto ai populismi ed agli estremismi in grado di costruire una base solida su cui contare per ripartire con la forza e l'entusiasmo della partecipazione diffusa."I vertici del partito, assieme alla compagine tranese, nel solco di quanto già portato avanti in questi anni, esporranno le linee politiche del nuovo corso nell'ambito di una kermesse aperta agli iscritti, ai simpatizzanti ed a quanti vorranno partecipare a questo momento di democrazia che si terrà a Trani nei prossimi giorniItalia Viva cresce e cresce bene, infatti, molte altre adesioni si prevedono nei prossimi giorni, tutte importanti perché espressione diretta di quei territori che attraverso le votazioni interne appena tenute in tutte le sezioni territoriali italiane hanno eletto i propri rappresentanti.