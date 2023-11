Un rossetto per la pace, il progetto di Irene Scaringi per Vous Magazine

Si chiama Irene Scaringi, make up artista di Trani, di cui la redazione si è occupata diverse volte per via dei suoi numerosi progetti dedicati alla bellezza rivolti alle fasce più deboli della popolazione.Ora, in occasione dei tragici avvenimenti in Medio Oriente, la giovane si è resa protagonista di un progetto intitolato "Un rossetto per la pace" e pubblicato sulla copertina dalla nota rivista di moda internazionale spagnola Vous Magazine e di seguito venduto e pubblicato in tutto il mondo. Oltre ad essere ideatrice del progetto, Irene ha curato sia il make-up che la fotografia.«Questo progetto lo voglio dedicare a tutte quelle donne che non possono più condurre una vita normale a causa della guerra - dichiara Irene -, a tutte quelle donne che la mattina non uscivano di casa senza prima mettere il rossetto, a tutte quelle donne la quale la guerra cambierà il loro sorriso per sempre».Come make up artist Irene ha immaginato «i proiettili come rossetti e il tutto sangue sparso come macchia di un rossetto, cercando nell'insieme di lanciare un messaggio di pace e sensibilizzare la gente in tutto il mondo a dedicare più tempo all'arte e alle proprie passioni».«Mi piace pensare che se solo coloro che causano le guerre dedicassero più tempo all'arte e non coltivassero odio e collera nei loro cuori non credo penserebbero mai a distruggere le vite altrui di tutti quei bambini che magari aspiravano a diventare artisti».Nel dettaglio Irene ha ricreato sugli occhi della modella uno smokey eyes nero con la tecnica "effetto fumo" e labbra nude; i capelli invece sono stati raccolti in due chignon nelle quali a loro volta sono racchiuse decine di piccole trecce intrecciate con i colori della pace.Un invito a coltivare l'arte come alternativa alla guerra: è questo il messaggio di pace a firma di Irene Scaringi.