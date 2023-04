Un sorriso per Francesca, aperto un conto per sostenere la ragazza

Si chiama "Un sorriso per Francesca" ed è l'iniziativa portata avanti dall'Amministrazione Comunale attraverso l'apertura di un conto corrente dedicato, istituito al fine di canalizzare tutte le donazioni (testimonianza di solidarietà e vicinanza manifestate dalla comunità di Trani) a favore della giovane Francesca, la cui vita è stata travolta lo scorso 15 gennaio da un duplice atto omicida.Il conto dedicato rappresenta un gesto tangibile per ricordare a Francesca che non è sola e che il ricordo della madre rimarrà presente tra tutti coloro che l'hanno conosciuta.Questo l'IBAN per effettuare le donazioni: IT 18 M 0200841 72100010 6718494 (causale: Un sorriso per Francesca).