Un ultimo sforzo per il sogno di Raffaele Lavacca

Un ultimo sforzo per il sogno di Raffaele. Il 31 agosto 2022 terminerà la raccolta fondi "Un futuro per Raffaele" avviata dall'Associazione "il Volo del Gabbiano" per dare la possibilità al nostro concittadino tranese, Raffaele Lavacca, di superare il dramma di un'atroce e sconosciuta malattia che gli ha portato via le gambe.Raffaele ha un sogno, potersi rialzare ed abbracciare sua moglie Luciana come faceva una volta, in piedi. Questo sogno non è così irrealizzabile perché, con tutte le difficoltà dovute ai tanti drammi del nostro tempo, l'associazione Il Volo del Gabbiano è riuscita a raggiungere un somma di circa 65 mila euro. Inoltre, la famiglia di Raffaele ed alcuni amici molto stretti stanno cercando di trovare altre risorse economiche, ma ancor più, Raffaele e la moglie stanno seriamente valutando di rinunciare alla loro casa, la casa in cui hanno visto consolidare la loro storia d'amore, la casa che ha visto nascere e crescere i loro figli e che gli ha donato tanta felicità.Pertanto, l'obiettivo per l'acquisto di protesi funzionali non è così distante! Per questo facciamo un ultimo grande appello a tutti gli imprenditori tranesi e della provincia che possono aiutare Raffaele, ma ancora a tutte le persone di buon cuore che vogliono contribuire, per fare un ultimo grande sforzo.In questi mesi tante persone si sono avvicinate al dramma di Raffale e hanno conosciuto un uomo sereno, con uno sguardo limpido e con tanto amore e voglia di vivere. Non abbandoniamolo adesso. Raffaele ha voluto che la sua campagna di raccolta fondi non fosse una mera raccolta di denaro e pertanto con tante altre associazioni del territorio abbiamo creato diverse iniziative di sensibilizzazione alla disabilità e di promozione culturale, donando gioia ai bambini con spettacoli a loro dedicati, portando le esibizioni medioevali in piazza per la gioia dei cittadini e dei turisti e proponendo spettacoli di musica italiana, rock internazionale e classica.Raffaele, grazie alle tante persone che si sono strette attorno a lui, ci ha regalato sorrisi, spensieratezza e cultura.Raffaele con la sua semplicità disarmante, con la sua umiltà in questi mesi ci ha donato un grande messaggio di cooperazione, di fratellanza e di speranza, aiutandoci a migliorare la nostra città.Raffaele merita l'avverarsi di un sogno, doniamo ancora una volta, doniamo tutti fino al 31 agosto 2022.Dona tramite la piattaforma con carta di credito o paypal: https://www.gofundme.com/f/un-futuro-per-raffaele.Per donazioni attraverso bonifico bancario:Associazione Il Volo del GabbianoIBAN: IT26 I030 6909 6061 0000 0183 585CAUSALE: UN FUTURO PER RAFFAELE.