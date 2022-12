Una delegazione di Confesercenti incontra il Prefetto Valiante

Una delegazione di Confesercenti Provinciale BAT ha incontrato a Foggia il Prefetto Maurizio Valiante. Il presidente Palmino Canfora e il direttore Mario Landriscina, hanno consegnato una targa ricordo al Prefetto per l'impegno profuso nei confronti delle categorie produttive, commerciali e turistiche durante il suo mandato presso la prefettura della Provincia di Barletta Andria Trani.Un gesto molto apprezzato da S. E. il Prefetto che durante l'incontro ha invitato l'associazione di categoria a guardare sempre gli interessi degli imprenditori del territorio e della piccola media impresa, cuore pulsante dell'economia.I dirigenti della Confesercenti Provinciale BAT, durante la cerimonia di saluto del Prefetto, non avendo avuto tempo di esprimere la soddisfazione del rapporto che si era instaurato negli anni difficili caratterizzati dalla pandemia, hanno voluto rimarcare, anche se a Foggia, la capacità e l'impegno con cui il dott. Valiante ha saputo infondere nelle coscienze di tutti il senso civico del dovere, salvaguardando l'esercizio del diritto e il concetto di autonomia della nuova Provincia di Barletta Andria Trani."Ho apprezzato molto il buon lavoro che avete svolto durante il mio mandato nella BAT", ha detto il dott. Valiante rivolgendosi ai dirigenti della Confesercenti Provinciale B.A.T.TESTO DELLA TARGA DI RICONOSCIMENTOa Sua Eccellenzadott. Maurizio Valiante, punto di riferimento per le categorie produttive, commerciali e turistiche, inimitabile figura istituzionale che ha esercitato con semplicità e autorevolezza le sue funzioni, infondendo nella comunità il senso civico del dovere salvaguardando l'esercizio del diritto.