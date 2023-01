Una festa di Amore a Trani per la benedizione degli animali domestici

Erano davvero tanti, in Piazza della Libertà, davanti alla chiesa San Francesco, gli animali domestici che Monsignor Saverio Pellegrino ha benedetto con tutti i crismi, con tanto di aspersione e di acqua santa: e alla fine della messa e della liturgia per la festa di Sant'Antonio Abate, Piazza della Libertà era affollata di Amore.Perché il legame con i propri animali domestici non può trovare parole più adeguate di questa. Non solo cani e gatti, ovviamente i più numerosi tra gli animali presenti, ma anche pappagalli, coniglietti, tartarughe, persino i pesciolini rossi nelle loro bocce. La storia racconta che a Sant'Antonio si donassero i maiali che servivano non solo per nutrire i poveri ma anche per ricavarne dal grasso un unguento lenitivo per diversi malanni.E la storia si ripete eternamente perché ... quale unguento più curativo del nasino freddo di un cane, delle fusa di un gatto, dei fischi festanti al proprio arrivo di un pappagallino, delle morbide coccole a un coniglietto? Del resto della radice stessa della parola animale c'è la parola anima e il rapporto che lega a noi le nostre bestiole non può che definirsi un rapporto di anima e di cuore, che regala a noi esseri umani un esempio, anzi, esempi continui di amore incondizionato, incapace di tradire.