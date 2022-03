Una grande festa per Raffaele domenica in Piazza della Repubblica

La signora Francesca ha preparato con le sue mani venti colombe pasquali cresciute piano con lievito madre e le ha donate per la causa " Un futuro per Raffaele" perché fossero vendute e il ricavato interamente devoluto alla raccolta fondi e le associazioni di clown e di musica Il preludio offriranno il loro spettacolo: è sempre più una corsa di solidarietà quella per raccogliere la somma necessaria a comprare gli arti artificiali per Raffaele Lavacca. E domenica in piazza si avrà la possibilità di condividere insieme un momento di festa per tutti. Anche dopo l'offerta di Papa Francesco davvero tante persone si stanno muovendo in una generossima condivisionePubblichiamo integralmente il comunicato della associazione Il volo del gabbiano.Domenica 27 Marzo dalle ore 11.00 alle ore 13.00, in Piazza Repubblica, ci sarà una festa per sostenere Raffaele nella sua difficile battaglia.Balli e giochi con i clowns dell'associazione "Vivere a colori" e Associazione "Città che sorride".Spettacolo di bolle con Clown Fumetto (Antonella Travisani), con anche l'attore Giuseppe Francavilla.Spettacolo di magia con clown Dolcetto (Mariastella Bonaventura).Il tutto con due momenti musicali offerti gentilmente dall'associazione musicale culturale 'Il Preludio'.Distribuiremo le colombe prodotte dalla gentilissima sig.ra Francesca. Ci sono ancora 5 colombe disponibili.PORTATE I VOSTRI BIMBI, SARÀ UN BEL MOMENTO DI GIOIA E SPERANZA!!Condividete il Post ♥️🙏Dona ❤ tramite la piattaforma con carta di credito o paypalhttps://www.gofundme.com/f/un-futuro-per-raffaelePer donazioni attraverso bonifico bancario:Associazione Il Volo del GabbianoIBAN: IT26 I030 6909 6061 0000 0183 585CAUSALE: UN FUTURO PER RAFFAELE