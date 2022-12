Una lena avvistata a Trani: forse sulle tracce di qualche truffa?

Avrà pur detto di essere di passaggio ed essersi voluto fermare a Trani per la fama di bellezza della Città, che del resto non ha potuto che confermare ammirato: ma la divisa da iena di Italia Uno in missione Filippo Roma l'aveva indosso e quindi i sospetti che fosse dalle nostre parti per smascherare qualche malefatta sono sorti a chiunque l'abbia incontrato.Lui pare abbia negato qualunque tipo di inchiesta o indagine, anche incalzato da un giornalista, di certo è che in Piazza Duomo si è incantato davanti alla cattedrale; ma anche vero è che anche, davanti a Palazzo di Giustizia, smanettava col cellulare... chissà, forse per comunicare che la missione procedeva?Dal suo "Cottura media" Nico ci ha fatto sapere che, oltre l'estrema gentilezza di Filippo che non si è risparmiato in fotografie con tutta lo staff del ristorante, davvero niente è trapelato.Si vocifera di qualcosa intorno alla questione della ex Angelini ma...che dire? Lo sapremo nelle prossime puntate.