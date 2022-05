Una nuova pioggia di multe del sabato sera a Trani

Quasi un plotone di esecuzione, verrebbe da dire, vedendo dalle immagini tante auto in fila con il temutissimo foglietto trattenuto dai tergicristalli. Diverse decine di multe sono state inflitte ieri sera soprattutto nel centro di Trani dove residenti ma anche moltissimi forestieri si sono riversati come ormai consuetudine grazie al grande numero di locali ma soprattutto alla attrattiva che la città offre per la sua bellezza.Una passeggiata a Trani, è noto, costituisce infatti l'attrattiva per molti, anche dalle regioni vicine, oltre ovviamente i turisti sempre più numerosi che giungono dal Italia ed all'estero.Ma una cosa è l'attrattiva, una cosa è l'accoglienza: arrivare in città e non trovare neanche l'ombra di un parcheggio pubblico o privato è un problema sempre più importante.Il parcheggio selvaggio è indiscutibilmente condannabile: non si occupano stalli destinati ai disabili, i marciapiedi, i passo carrabile, ma una domanda è inevitabile: dove sennò?