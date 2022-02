Una pagina per poter dialogare con l'assessore Colangelo

Social Video 2 minuti Assessore Colangelo

«A breve l'assessore alla transizione ecologica si doterà di una pagina personale per consentire ai cittadini di poter dialogare con lui, di segnalare problemi e di manifestare idee e proposte». E' quanto afferma dai suoi canali social il sindaco Amedeo Bottaro.«In queste due settimane abbiamo lavorato molto per individuare soluzioni efficaci per affrontare due temi delicati ed attuali come quello della pulizia della città e del verde pubblico (il primo a non essere contento di come stanno andando le cose sono io). Stiamo anche lavorando di prospettiva: candideremo almeno altri 4 progetti nell'ambito degli interventi previsti dal Pnrr per l'economia circolare e nello specifico nell'ambito dei fondi destinati al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani».